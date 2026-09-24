POČINJE LIGA NACIJA: Plasman Srbije važan i zbog Evropskog prvenstva

Fudbalska Liga nacija počinje utakmicama prvog kola, a Srbija će ponovo igrati u A diviziji

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Kao i u prethodnim ciklusima ovog takmičenja, opet će biti veoma važno da "orlovi" ostvare što bolji plasman jer u slučaju neuspeha u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine nacionalni timovi imaju dodatnu šansu za plasman u baraž za EURO na osnovu učinka u Ligi nacija.

Srbija će igrati u Grupi A2 gde će u četvrtak od 20.45 u meču prvog kola na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Grčku na čijoj klupi sedi Srbin Ivan Jovanović. U grupi su još i Nemačka i Holandija, koje u takmičenje ulaze sa novim selektorima, Jirgenom Klopom odnosno Ćavijem Ernandezom. Holandija će gostovati Srbiji u drugom kolu, u nedelju od 18 časova.

Selektor Srbije Veljko Paunović u novi ciklus Lige nacija ulazi sa značajno promenjenim timom. U ekipu se posle više od dve godine pauze vratio Dušan Tadić, a zbog povreda su van stroja standardni reprezentativci Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Predrag Rajković i Nikola Milenković.

Očekuje se da šansu za debi dobije nekoliko mladih igrača, među kojima su Stefan Džodić, Lazar Nikolić i Petar Sukačev. U odsustvu povređenih Mitrovića i Vlahovića napad "orlova" će izvesno predvoditi Luka Jović koji odlično igra za atinski AEK.

Glavni cilj "orlova" u veoma teškoj grupi izvesno je opstanak u A diviziji. Dve prvoplasirane selekcije će u četvrtfinale Lige nacija, trećeplasirana u baraž za opstanak, dok poslednja u grupi ide direktno u B Ligu nacija.

Za Srbiju je važno i da osvoji što više bodova i bude što bolje plasirana jer će se mesta za baraž za EP popunjavati i na osnovu plasmana u Ligi nacija, u zavisnosti od toga koje će reprezentacije preko kvalifikacija osigurati direktan plasman na EURO.

Liga A: Grupa A1: Francuska, Italija, Belgija, Turska; Grupa A2: Srbija, Grčka, Nemačka, Holandija; Grupa A3: Španija, Hrvatska, Engleska, Češka; Grupa A4: Portugal, Danska, Norveška, Vels.

Liga B: Grupa B1: Škotska, Švajcarska, Slovenija, Severna Makedonija; Grupa B2: Mađarska, Ukrajina, Gruzija, Severna Irska; Grupa B3: Izrael, Austrija, Republika Itska, tzv Kosovo; Grupa B4: Poljska, Rumunija, Bosna i Hercegovina, Švedska.

Liga C: Grupa C1: Albanija, Finska, Belorusija, San Marino; Grupa C2: Crna Gora, Jermenija, Kipar, Letonija; Grupa C3: Kazahstan, Slovačka, Farska Ostrva, Moldavija; Grupa C4: Island, Bugarska, Estonija, Luksemburg.

Liga D: Grupa D1: Gibraltar, Malta, Andora; Grupa D2: Litvanija, Azerbejdžan, Lihtenštajn.

