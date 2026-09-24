Politika

ODGOVOR CVIJETINA MILIVOJEVIĆA na tekst "Milivojević poredio Vučića sa Hitlerom, voditelj ga prekinuo usred skandaloznog izlaganja"

В.Н.

24. 09. 2026. u 11:32

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Odgovor Cvijetina Milivojevića na neistinite i nepotpune informacije portala novosti.rs, od 10.9.202, objavljujemo u celosti i bez izmena.

ОДГОВОР ЦВИЈЕТИНА МИЛИВОЈЕВИЋА на текст Миливојевић поредио Вучића са Хитлером, водитељ га прекинуо усред скандалозног излагања

Printskrin

Neistinite i nepotpune su informacije objavljene na internet portalu novosti.rs, dana 10.9.2026. godine, u 13.02 sati, u rubrici „Politika“, u tekstu pod naslovom „Milivojević poredio Vučića sa Hitlerom, voditelj ga prekinuo usred skandaloznog izlaganja“.

Navedeni naslovi i sadržaj teksta su, uz očiglednu povredu odredaba Zakona o javnom informisanju i medijima, te kršenja osnovnog načela novinarske pažnje, napisani radi degradiranja ugleda Cvijetina Milivojevića i radi svesnog obmanjivanja javnosti.

Neznani/a autor/ka teksta u Vašem cenjenom mediju, osim insinuacije iz naslova „Milivojević poredio Vučića sa Hitlerom, voditelj ga prekinuo usred skandaloznog izlaganja“, tvrdi i da sam ja, Cvijetin Milivojević: „preuzeo ulogu „analitičara“ koji političke protivnike proglašava nacistima, poredeći pred kamerama Vučića sa Adolfom Hitlerom“; da sam „izneo niz istorijskih konstrukcija kojima sam pokušao da slogane izbornih lista okupljenih oko Vučića predstavim kao kopije poruka nacističkog režima“; da „napadam na Aleksandra Vučića“; da mi je „svrha da potpuno dehumanizujem protivnika (Vučića) i stvorim atmosferu u kojoj je protiv njega sve dozvoljeno“, itd.

Od svega toga je tačno jedino da sam, na osnovu istorijskih fakata i podataka iz istraživanja istorije propagande, još od 2020, pisao i govorio da su neke propagandne i izborne poruke i slogani Vučićevih izbornih lista, kopirane poruke i slogani iz propagandnih kampanja Nacionalsocijalističke partije Nemačke iz predratnog perioda. Uvek sam naglašavao da je reč o VREMENU PRE DRUGOG SVETSKOG RATA, od trenutka kada je NSDAP, 1933, na legalan i legitiman način, voljom nemačkog naroda, došla na vlast, pa do početka rata 1939. godine.

Da nije reč o Vašoj neobaveštenosti, već o tendencioznom pokušaju imputiranja nečega što nisam rekao niti odgovara činjenicama, odnosno onome što javno govorim i publikujem, dokaz je i zaključak poštovanog autora Vašeg cenjenog medija koji, bez ograde, tvrdi da je „Milivojević (tj. ja) posegao za najtežim mogućim istorijskim poređenjem, stavljajući predsednika Srbije u isti kontekst sa vođom režima odgovornog za Holokaust, Drugi svetski rat i smrt miliona ljudi.“

Iako ste, Vaš autor i Vi kao odgovorni urednik, mogli da, samo letimičnim uvidom u video uradak (montiran izvlačenjem nekoliko rečenica istrgnutih iz konteksta, iz mog gostovanja na TV Insajder, 9.9.2026), a na osnovu koga je, očigledno, i iskonstruisan tekst u Vašem i nekoliko Vaših partnerskih medija, da čujete i ovu moju rečenicu: „... Dakle, imamo original falsifikata onoga što je radila nacistička propaganda, naglašavam, pre Drugog svetskog rata, dakle, u mirno doba Nemačke.“

S obzirom da su sadržinu teksta „Milivojević poredio Vučića sa Hitlerom, voditelj ga prekinuo usred skandaloznog izlaganja“, objavljenog na Vašem portalu, bez zadrške i bez provere verodostojnosti neistina koje ste plasirali, preneli još neki mediji, u međuvremenu sam počeo da dobijam i pretnje na društvenim mrežama koje ugrožavaju moj fizički integritet.

Zahtevam da ubuduće, pre objavljivanja ovakvih neistina i dezinformacija, sa dužnom pažnjom, kako Zakon propisuje, proverite potpunost informacija koje se objavljuju u Vašem glasilu.

Beograd, 16.9.2026. Cvijetin Milivojević, politikolog i novinar

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