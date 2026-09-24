Gotovo je! Nekada vredeo 30 miliona evra, a sada mora četiri godine u zatvor

Nekadašnji veliki talenat španskog fudbala, čija je tržišna vrednost u jednom trenutku dostizala vrtoglavih 30 miliona evra, prošao je put od zvezda La Lige do zatvorske ćelije

OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Santi Mina je prvobitno osuđen u proleće 2022. godine, ali su njegovi advokati koristili sve dostupne pravne lekove kako bi oborili presudu. Sada je i ta nada ugašena.

Jedina izmena koju je sud uneo u odnosu na prvobitnu odluku tiče se visine odštete koju mora da isplati žrtvi. Iznos za moralnu štetu smanjen je sa prvobitnih 50.000 na 25.000 evra, ali ključni deo presude – četiri godine zatvora – ostao je nepromenjen i pravosnažan.

Podsetimo, incident zbog kojeg je Mina osuđen dogodio se 16. juna 2017. godine u blizini jednog noćnog kluba u Mohakaru (provincija Almerija), u vozilu njegovog tadašnjeg saigrača Davida Goldara. Mina je u to vreme nastupao za Valensiju.

Santi Mina je tokom karijere zabeležio 268 nastupa u španskoj Primeri noseći dresove Selte iz Viga i Valensije, pri čemu je postigao 63 gola i upisao 25 asistencija. Igrao je i u Ligi šampiona, a bio je i redovan član mlađih selekcija reprezentacije Španije.

Nakon izbijanja skandala i prvih presuda, Selta ga je suspendovala, a karijeru je pokušao da spase jednogodišnjom pozajmicom u saudijskom Al-Šababu.

Nakon neuspešnog povratka na teren, Mina je u julu 2023. godine zvanično završio profesionalnu karijeru, a sada će svoju najveću životnu utakmicu nastaviti iza rešetaka.

