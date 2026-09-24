Gotovo je! Nekada vredeo 30 miliona evra, a sada mora četiri godine u zatvor
Nekadašnji veliki talenat španskog fudbala, čija je tržišna vrednost u jednom trenutku dostizala vrtoglavih 30 miliona evra, prošao je put od zvezda La Lige do zatvorske ćelije
Santi Mina je prvobitno osuđen u proleće 2022. godine, ali su njegovi advokati koristili sve dostupne pravne lekove kako bi oborili presudu. Sada je i ta nada ugašena.
Jedina izmena koju je sud uneo u odnosu na prvobitnu odluku tiče se visine odštete koju mora da isplati žrtvi. Iznos za moralnu štetu smanjen je sa prvobitnih 50.000 na 25.000 evra, ali ključni deo presude – četiri godine zatvora – ostao je nepromenjen i pravosnažan.
Podsetimo, incident zbog kojeg je Mina osuđen dogodio se 16. juna 2017. godine u blizini jednog noćnog kluba u Mohakaru (provincija Almerija), u vozilu njegovog tadašnjeg saigrača Davida Goldara. Mina je u to vreme nastupao za Valensiju.
Santi Mina je tokom karijere zabeležio 268 nastupa u španskoj Primeri noseći dresove Selte iz Viga i Valensije, pri čemu je postigao 63 gola i upisao 25 asistencija. Igrao je i u Ligi šampiona, a bio je i redovan član mlađih selekcija reprezentacije Španije.
Nakon izbijanja skandala i prvih presuda, Selta ga je suspendovala, a karijeru je pokušao da spase jednogodišnjom pozajmicom u saudijskom Al-Šababu.
Nakon neuspešnog povratka na teren, Mina je u julu 2023. godine zvanično završio profesionalnu karijeru, a sada će svoju najveću životnu utakmicu nastaviti iza rešetaka.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Težak udarac, zvezda Deportiva dva meseca van terena
23. 09. 2026. u 22:53
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)