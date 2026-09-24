Fudbalski klasik obećava goleadu: Nemačka nikada nije izgubila kad je ON bio strelac

U okviru grupe "2" divizije "A" Lige nacija gledaćemo pravi fudbalski klasik kada se večeras od 20.45 na "Johan Krojf areni" u Amsterdamu budu sastali Holandija i Nemačka. "Lale" i "panceri" obnavljaju svoje veliko rivalstvo na otvaranju novog ciklusa Lige nacija. Oba tima ulaze u novu eru nakon što su takmičenje na Svetskom prvenstvu završila već u prvoj nokaut fazi.

FOTO: Tanjug/AP

Kroz istoriju ove reprezentacije igrale su izuzetno bitne mečeve, a možda i najveći bio je onaj 1974. godine kada su se susreli u finalu Svetskog prvenstva koje je Nemačka osvojila posle velikog preokreta slavivši sa 2:1 pred svojim navijačima.

Iako holandska generacija predvođena Johanom Krojfom nije uspela da savlada "pancere", jeste ona koju je na svojim leđima na Euru u Nemačkoj 1988. godine nosio Marko van Basten.

Tada su se susreli u polufinalu i Nemačka je povela preko Mateusa, međutim, ovoga puta su Holanđani režirali preokret i golovima Kumana, odnosno Van Bastena zauzeli mesto u finalu u kojem su rutinski savladali Sovjete (2:0).

Večerašnji meč nema značaj i veličinu pomenutih, međutim, kada su se sastale ove reprezentacije u prethosnom ciklusu Lige nacija videli smo odličan fudbal, borbu i veliki broj golova (2:2), tako da se nadamo da će to i večeras biti slučaj.

Holandija – Nemačka: Obnovljeno rivalstvo u Ligi nacija

Španska legenda Ćavi nasledio je Ronalda Kumana na klupi Holandije nakon eliminacije od Maroka. On je odmah uveo stroga pravila, a najveće iznenađenje bila je odluka da sa spiska izostavi najboljeg strelca u istoriji reprezentacije, Memfisa Depaja.

Ćavi će pokušati da zadrži čvrstinu koju je uspostavio njegov prethodnik, budući da su Holanđani izgubili samo jednom u regularnom toku na poslednjih dvadeset utakmica, uz jedanaest pobeda i osam remija. Takođe, Holandija je doživela samo jedan poraz na domaćem terenu još od oktobra 2023. godine.

S druge strane, Jirgen Klop se vratio trenerskom poslu prvi put otkako je napustio Liverpul, preuzevši Nemačku od Julijana Nagelsmana posle sramnog ispadanja od Paragvaja. Nova era počinje sa čak 43 pozvana igrača, od kojih je 15 debitanata.

Nemačka bi mogla da veže tri utakmice bez pobede, ali ih hrabri činjenica da su izgubili samo jedan od poslednjih devet mečeva na gostovanjima protiv evropskih rivala.

Nemačka ima bolji ukupni međusobni skor sa 18 pobeda, 18 remija i 12 poraza, a izgubila je samo jedan od poslednjih sedam duela. Zanimljivo je da su dva od četiri prethodna susreta ovih rivala u Ligi nacija završena rezultatom 2:2.

Statistika pokazuje nekoliko jasnih trendova. Na poslednjih pet utakmica Holandije oba tima su postigla gol u drugom poluvremenu, a Holanđani su primili tačno po jedan gol na svakoj od poslednje četiri utakmice kod kuće. Na poslednjih devet mečeva Nemačke viđen je bar jedan gol u oba poluvremena, a Nemci su imali više izvedenih kornera od rivala na sedam od poslednjih devet susreta.

Što se tiče igrača, brat fudrbalera Crvene zvezde Brajan Brobi ulazi u meč u sjajnoj formi nakon het-trika za Sanderlend protiv Mančester sitija, dok su Klejvert i Malen otpali iz tima zbog povreda.

U nemačkom taboru, Džamal Musijala blista u Bajernu sa dva gola i jednom asistencijom na poslednja tri meča, a Nemačka nikada nije izgubila kada je on bio strelac. Za Nemačku neće igrati povređeni Brajan Gruda.

S obzirom na to da je polovina njihovih prethodnih susreta u Ligi nacija završena bez pobednika, a da su obe ekipe tek započele rad sa novim selektorima, opcija da i ovaj meč bude završen remijem deluje veoma privlačno.

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