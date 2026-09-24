Senzacija veka! "Liliputanci" izbacili dvostrukog prvaka sveta sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Finske priredila je najveću senzaciju u modernoj istoriji evropske odbojke, pošto je u dramatičnom četvrtfinalu Evropskog prvenstva usred Torina eliminisala dvostrukog uzastopnog prvaka sveta i glavnog favorita za zlato, selekciju Italije.
U meču koji je trajao više od dva i po sata, autsajder iz "zemlje hiljadu jezera" uspeo je da nadigra moćnog domaćina pred njegovom publikom i slavi rezultatom 3:2 u setovima.
Sve je počelo po planu za italijanske "azure" koji su relativno sigurno rešili prvi set u svoju korist, ali je Finska već od drugog perioda pokazala neverovatan karakter i u potpunosti poremetila ritam domaćina. Nakon teške borbe na razliku u drugom setu, Finci su u trećem prosto demolirali Italijane, otvorivši ovaj deo igre sa šokantnih 10:3, što je potpuno utišalo prepune tribine dvorane u Torinu.
Iako je Italija uspela da se konsoliduje, osvoji četvrti set i odvede meč u neizvesni taj-brejk, senzacija nije izostala. Domaći tim je u petom setu imao opipljivu prednost i bio na korak od plasmana dalje, ali je Finska u samoj završnici ostala fokusirana, napravila epski preokret i iskoristila prvu meč loptu nakon što je najbolji pojedinac Italije, Juri Romano, poslao loptu u aut.
Apsolutni junak ovog istorijskog trijumfa bio je nezaustavljivi Jonas Jokela koji je meč završio sa čak 28 osvojenih poena, dok ga je verno pratio Luka Martila sa 22 poena i nekoliko ključnih servisa u prelomnim trenucima.
Na drugoj strani, Italijanima nije pomogla ni sjajna partija pomenutog Romana koji je upisao 20 poena, kao ni ulasci povređenog Alesandra Mikeleta sa klupe. Ovim istorijskim podvigom Finska se plasirala u svoje tek drugo polufinale kontinentalnog šampionata u istoriji, a za plasman u veliko finale igraće u Milanu protiv aktuelnog olimpijskog šampiona, selekcije Francuske.
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