Fudbal

Paunović o Vlahoviću: "S jedne strane hendikep, ali sa druge..."

Olja Mrkić

23. 09. 2026. u 16:32

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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obraća se naciji pred duel sa Grčkom!

Пауновић о Влаховићу: С једне стране хендикеп, али са друге...

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

"Orlovi" u četvrtak od 20.45 na stadionu Crvene zvezde dočekuje Grčku u prvom kolu A divizije Lige nacija, a selektor Veljko Paunović suočava se sa kadrovskim problemima pred početak novog ciklusa.

Izostanak Dušana Vlahovića predstavlja najveći hendikep. Novi napadač Bešiktaša povredio se nekoliko dana pred okupljanje reprezentacije i to baš kad je pronašao pravu golgetersku formu.

- Ne volimo da nam se igrači povređuju, ne volimo da imamo gubitke na tom planu. Pogotovo kada je bio u dobroj formi i postizao golove. Radi se o napadaču, to je važno. Sve ono što je prepoznatljivo za njega, njegov rad za ekipu i sve što je sposoban da uradi na terenu - rekao je Paunović.

Selektor, ipak, ističe da Srbija ima dovoljno opcija u napadu da nadoknadi Vlahovićev izostanak.

- Svaki takav izostanak je gubitak sa jedne strane, ali sa druge moramo da se okrenemo ljudima koji su nam na raspolaganju. Imamo strelce koji takođe imaju dobre učinke – Luku Jovića, Joveljića, Cvetkovića, Miloševića... Milošević se još bori za status u Portugaliji, ali ostali momci su u jako dobroj formi i postižu golove. Sposobni su da urade posao kao što je i Vlahović radio do sada - zaključio je selektor.

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