Dobio poziv da debituje za Srbiju, sada već u 2. minutu dao gol (VIDEO)

U toku je derbi utakmica desetog kola Superlige Srbije u kojoj Vojvodina dočekuje ekipu IMT-a. Već posle dva minuta "stara dama" je došla do prednosti...

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Na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu fudbaleri Vojvodine i IMT-a igraju utakmicu 10. kola Superlige Srbije, a crveno-beli su stigli do gola već posle 120 sekundi.

Odlično je Ranđelović uposlio Sukačeva, a novopečeni reprezentativac Srbije je zakucao loptu iza leđa golmana IMT-a Čančarevića.

Podsećamo, Petar Sukačev našao se na konačnom spisku igrača „A“ reprezentacije Srbije za predstojeće utakmice Lige nacija.

Sukačev je dobio poziv za četiri utakmice koje će reprezentacija Srbije odigrati u periodu od 21. septembra do 5. oktobra 2026. godine - protiv Grčke i Holandije u Beogradu, odnosno protiv Nemačke i opet Holandije na strani.

Vojvodina je u dosadašnjih pet utakmica na KArađorđu upisala isto toliok pobeda, a dodatni motiv za šesti uzastopni trijumf preds svojim navijačima je želja za osvetom pošto je IMT ovde slavio prošle sezone sa 3:1.