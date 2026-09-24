Zbog brinete iz Uroševca zaratili Real Madrid i Barselona!

Fudbalska Španija je na nogama, a tradicionalni animozitet između Barselone i Real Madrida dobio je potpuno novu, vansportsku dimenziju.

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Ono što je trebalo da bude obična proslava gola na startu sezone, pretvorilo se u pravi estradno-fudbalski rat na relaciji Katalonija–Madrid, a u glavnim ulogama našli su se atraktivna reperka iz lažne države Kosovo, poreklom iz Uroševca Loredana i najskuplje pojačanje u istoriji „kraljevskog kluba“, Jan Diomande.

Sve je počelo kao bajka za navijače Barselone. Dolazak nemačkog reprezentativca Karima Adejemija (24) iz Borusije Dortmund prošao je gotovo „ispod radara“ proteklog leta. Bez velike pompe i medijske sage, katalonski gigant je završio posao decenije plativši Dortmundu svega 22 miliona evra obeštećenja. Razlog za ovu, za današnje uslove smešnu cifru, leži u činjenici da je brzonogi ofanzivac ulazio u poslednju godinu ugovora.

Adeijemi je od samog starta sezone pokazao da će biti zlatna koka Hansija Flika. Na prvih osam utakmica već je upisao tri gola i dve asistencije, iako je uglavnom ulazio sa klupe. Poslednji u nizu pogodaka postigao je u sudijskoj nadoknadi protiv Levantea, nakon što je u igru ušao umesto Gordona. Ipak, umesto da se priča o njegovoj sjajnoj formi, reflektori su se preselili na njegovu suprugu.

Odmah nakon utakmice, atraktivna i ultra-popularna kosovska reperka Loredana Zefi, Adejemijeva supruga, podigla je ogromnu prašinu na Instagramu. Ona je na svom storiju objavila samo dve reči, odnosno jednu cifru: „140 miliona“.

Mediji u Španiji, a pre svih uticajna madridski „Maka“, odmah su shvatili poruku. Bila je to direktna i nimalo suptilna provokacija na račun Real Madrida. Naime, predsednik Reala Florentino Perez je ovog leta srušio klupski rekord i isplatio Lajpcigu tačno 140 miliona evra (125 miliona fiksno plus 15 miliona kroz bonuse) za 19-godišnjeg čuda od deteta u veznom redu, Jana Diomandea. Loredanina poruka je jasna – Barsa je dobila vanserijskog igrača za sitniš, dok je Real preplatio svog tinejdžera.

Yan Diomande lashes out at Karim Adeyemi’s wife as bitter online feud heats up https://t.co/a8DRHFpHyk https://t.co/2SvJKUEIwj — SPORTbible (@sportbible) September 21, 2026

"Kraljevski klub" ne trpi prozivke, a mladi Diomande, uprkos tome što ima samo 19 godina, pokazao je da ima „drskost“ dostojnu dresa koji nosi. Odgovor na provokaciju Adejemijeve supruge stigao je ekspresno i to preko TikToka.

Mladi vezista je snimio video koji je u rekordnom roku postao viralan. Na snimku Diomande peva stihove: „140 miliona, toliko su tražili“, a odmah zatim dodaje i stih: „Uvek će dolaziti i kritikovati nas... Mi samo nastavljamo da idemo gore“.

Španski mediji bruje o ovom sukobu i ističu da je ovo najbolja moguća uvertira za predstojeći „El Klasiko“. Rat na društvenim mrežama je uspešno lansiran, rukavica je bačena, a nema sumnje da će na terenu prštati sve od svedoka ovog novog, modernog fudbalskog rivalstva.

Navijači jedva čekaju direktan okršaj na travnatom tepihu, a jedno je sigurno – Loredana će u Madridu imati veoma „vruć“ doček.





