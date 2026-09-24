Evo kad i gde uživo možete da gledate TV prenos meča Srbija - Grčka

"Orlovi" kreću po prve bodove

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalska reprezentacija Srbije kreće u novi ciklus Lige nacija, te će večeras na Marakani dočekati selekciju Grčke!

Utakmica je na programu od 20.45 časova, a direktan TV prenos uživo moći ćete da gledate na dve TV stanice - Arena Sport Premijum 2 i RTS 2.

Imajući u vidu da su u grupi još i evropski velikani Nemačka i Holandija, ova utakmica ima ogroman značaj za "orlove" jer se očekuje da se Srbija i Grčka bore za opstanak u A diviziji. Treće mesto u grupi vodi u baraž za opstanak, a poslednje mesto znači direktnu selidbu u B diviziji.

- Očekujem lep ambijent i našu publiku, naš narod da nas podrži. Ne molim nikoga, ta ljubav ne može da se pokloni, mora da se zasluži. To je ono što mi želimo i težimo da naš tim izgleda na terenu, da naša publika nam da podršku. Sad smo u fazi rekonstrukcije gde nam je to potrebno - rekao je Paunović na konferenciji za medije.

Paunović će na startu Lige nacija morati da sastavlja tim bez povređenih Dušana Vlahovića, Predraga Rajkovića, Aleksandra Mitrovića i Nikole Milenkovića, dok se u tim posle više od dve godine vratio kapiten Dušan Tadić.