ZBOG VUČIĆA JE SRBIJA PONOSNA: A kako bi izgledalo obraćanje Srdanovića i Kokanovića za govornicom u UN?

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić održao je istorijski govor, kakav je svojstven državniku najvišeg svetskog kalibra, na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Čitava međunarodna javnost mogla je da posvedoči nesvakidašnjem i hrabrom nastupu srpskog predsednika za govornicom u Ujedinjenim nacijama.

Kako je i sam najavio uoči obraćanja, Vučić je pred celim svetom ogolio brojne nepravde, nefer postupke međunarodne zajednice prema Srbiji tokom proteklih decenija.

Predsednik je naglasio nepokolebljivo opredeljenje naše zemlje za slobodu, nezavisnost i dostojanstvo, jasno poručivši da Srbija nikada neće pokleknuti.

Na ponos cele nacije, Vučić je kao i nebrojeno puta do sada pokazao kako se bori za svoju državu i narod.

Posle Vučićevog obraćanja koje je sa pažnjom pratio svet, nameće se pitanje kakav bi sledeće godine govor u ime Srbije u UN održali Ilija Srdanović ili Zlatko Kokanović.

Šta bi poručili svetu?

Možemo da pretpostavimo da bi zahvalili onima koji su nas bombardovali i oteli Kosovo i Metohiju.

S ponosom bi kazali da priznaju lažnu državu i da je u Srebrenici bio genocid, kao i da su Srbi genocidni narod, a da Republika Srpska treba i mora da se ukine.

Po svemu što su govorili u poslednje dve godine - upravo bi to bio njihov govor i glavne tačke obraćanja!