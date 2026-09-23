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SPEKTAKL U BANJALUCI: Rukometaši Partizana i Borca sastaće se 30. septembra u finalu Svesrpskog kupa

Slobodan Krstović

23. 09. 2026. u 23:20

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DESETI jubilarni Svesrpski kup odigraće se 30. septembra u Banjaluci.

СПЕКТАКЛ У БАЊАЛУЦИ: Рукометаши Партизана и Борца састаће се 30. септембра у финалу Свесрпског купа

Foto Nikola Skenderija

 Za trofej će se od 20.15 časova boriti šampion Srbije Partizan i najbolji tim Republike Srpske banjalučki Borac.Crno-beli brane pehar.

U predigri finala, u dvorani "Borik" od 18 časova sastaće se kadetske selekcije Republike Srpske i Srbije.

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