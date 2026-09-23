SPEKTAKL U BANJALUCI: Rukometaši Partizana i Borca sastaće se 30. septembra u finalu Svesrpskog kupa

OD evropskog zlata do 13. pozicije. Odbojkaši Srbijesu za sedam godina sa trona pali najniže na evropskim prvenstvima. Dosada najlošiji plasmani bivše Jugoslavije bila su 11. mesta 1971. uMilanu i 1985. u Amsterdamu. Zato u odbojkaškoj porodici mora da seupali crvena lampica. Tim pre što se ni mlađe selekcije nisu iskazale, pa u ovom trenutku deluje da je budućnost - tmurna.