Politika

SELAKOVIĆ O ISTORIJSKOM GOVORU VUČIĆA U UN: Naš predsednik je predstavio Srbiju kao zemlju sa kičmom

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24. 09. 2026. u 11:03

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MINISTAR kulture u tehničkom mandatu i član Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković izjavio je da govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujorku svedoči o tome koliko je ugled naše zemlje u svetu porastao

СЕЛАКОВИЋ О ИСТОРИЈСКОМ ГОВОРУ ВУЧИЋА У УН: Наш председник је представио Србију као земљу са кичмом

Foto: Sergey Guneev/Sputnik/Profimedia

"Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija slika je Srbije koju je u prethodnoj deceniji uspela da konsoliduje upravo Vučićeva politika.

Naš predsednik je predstavio Srbiju kao zemlju sa kičmom, dovoljno mudru da svesno sagledava svet kakav je danas i kakav će biti sutra i prekosutra ali i dovoljno smelu da svoj stav pokaže svakome u epicentru svetskih političkih tokova. Neko bi rekao da je Vučić i ovoga puta pokazao brilijantnost svog državničkog umeća i da je državnik mnogo jačeg kalibra nego što je srpski. 

Smatram da on u sebi nosi državničku mudrost i umeće, koji proističu iz srpskog bića i da je zato uspeo da u nemogućim okolnostima promeni kurs našeg državnog i narodnog broda koji je do pre 14 godina išao pravo u ponor i usmeri ga ka, ne lakom, ali jedinom spasonosnom smeru.

Upravo zato je i suočen sa konstantno narastajućom politikom hibridnog ratovanja protiv naše zemlje i neodustajanjem centara moći koji su mnogo uložili da Srbiju vrate na siguran put u ponor i nestanak. Ugled naše otadžbine danas je neuporediv sa onim kakav je bio pre samo 13-14 godina i ovom prilikom ne želim da nabrajam koje je sve strane državnike sretao i koliko puta.

Samo ću se za tren osvrnuti na nešto što se u javnosti ne pominje. U periodu od kako je stupio na funkciju predsednika Srbije 2017. godine, pa do danas Aleksandar Vučić je postao nosilac najmanje 16 ordena kojim su ga odlikovali strani državnici i verski poglavari. Od ponovnog uspostavljanja višestranačja u Srbiji, tokom prethodne tri i po decenije, ovo nisu dobili svi naši predsednici i predsednici vlada svi zajedno.

Ostaće ovo u istoriji da svedoči koliko je ugled Srbije u svetu porastao i koliko je za to presudnu ulogu imala Vučićeva politika i naravno, on lično. Ovo, tek toliko, da se ne zaboravi, a i da nam ukaže na poštovanje koje današnji svet pokazuje prema našem šefu države ali i da ne postoji bolji kandidat za predsednika Vlade", poručio je Selaković.

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