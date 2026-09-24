Italijan otvorio usta i otkrio surovu istinu o Dušanu Vlahoviću koju niko nije smeo da kaže!

Novi početak u Istanbulu doneo je i buđenje starog sjaja.

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Srpski napadač Dušan Vlahović letos je bez obeštećenja pojačao turski Bešiktaš, nakon što se, uprkos ogromnom finansijskom ulaganju od blizu 200 miliona evra, nije proslavio tokom četiri i po godine provedene u Juventusu.

Ipak, prelazak na Bosfor ponovo ga je spojio sa čovekom pod čijom je komandom eksplodirao u Firenci – Vinčencom Italijanom.

Italijanski stručnjak ne krije da je fasciniran kvalitetima 48-godišnjeg napadača.

- On je najbolji kojeg sam ikad trenirao - ispalio je Italijano bez ikakvog oklevanja, a potom se osvrnuo na Vlahovićeve dane u Torinu:

- Ne znam kako nije igrao više u Juventusu. Istina, zabijao je nešto manje, ali imao je i te povrede koje su mu pravile probleme.

Italijano ističe sjajan period saradnje u Fiorentini, naglašavajući Vlahovićev učinak od 20 golova na 20 utakmica pre transfera u Juventus. Pored toga, naglašava da se nijedan kasniji napadač nije mogao porediti sa njim.

Uprkos kritikama u domovini, Vlahović je odlično startovao u Bešiktašu sa pet golova u prvih sedam utakmica. Kompletan sadržaj izjava i detalja možete pronaći u izvornom izveštaju.



