Fudbal

Italijan otvorio usta i otkrio surovu istinu o Dušanu Vlahoviću koju niko nije smeo da kaže!

М.П.

24. 09. 2026. u 10:40

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Novi početak u Istanbulu doneo je i buđenje starog sjaja.

Италијан отворио уста и открио сурову истину о Душану Влаховићу коју нико није смео да каже!

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Srpski napadač Dušan Vlahović letos je bez obeštećenja pojačao turski Bešiktaš, nakon što se, uprkos ogromnom finansijskom ulaganju od blizu 200 miliona evra, nije proslavio tokom četiri i po godine provedene u Juventusu.

Ipak, prelazak na Bosfor ponovo ga je spojio sa čovekom pod čijom je komandom eksplodirao u Firenci – Vinčencom Italijanom. 

Italijanski stručnjak ne krije da je fasciniran kvalitetima 48-godišnjeg napadača. 

- On je najbolji kojeg sam ikad trenirao - ispalio je Italijano bez ikakvog oklevanja, a potom se osvrnuo na Vlahovićeve dane u Torinu:

- Ne znam kako nije igrao više u Juventusu. Istina, zabijao je nešto manje, ali imao je i te povrede koje su mu pravile probleme. 

Italijano ističe sjajan period saradnje u Fiorentini, naglašavajući Vlahovićev učinak od 20 golova na 20 utakmica pre transfera u Juventus. Pored toga, naglašava da se nijedan kasniji napadač nije mogao porediti sa njim. 

Uprkos kritikama u domovini, Vlahović je odlično startovao u Bešiktašu sa pet golova u prvih sedam utakmica. Kompletan sadržaj izjava i detalja možete pronaći u izvornom izveštaju. 

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