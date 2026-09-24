Fudbal

Kakav transfer! Osvojio Ligu šampiona sa Real Madridom, a sada potpisao za srpski klub

М.П.

24. 09. 2026. u 06:31

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Neverovatna fudbalska bomba odjeknula je u domaćem fudbalu.

Какав трансфер! Освојио Лигу шампиона са Реал Мадридом, а сада потписао за српски клуб

Dax Images, DAX Images / Alamy / Profimedia

Španski desni bek Serhio Santos Fernandes iznenada je postao novi igrač leskovačke Dubočice!

Reč je o dvadesetpetogodišnjem fudbaleru koji je ponikao u omladinskoj školi slavnog Real Madrida i koji sa Kraljevskim klubom u svojoj biografiji ima upisanu titulu La Lige, kao i trofej Lige šampiona iz 2022. godine.

Tokom boravka u Madridu, Santos je zabeležio i jedan zvaničan nastup za prvi tim pod palicom Karla Ančelotija, kada je odigrao deset minuta u ubedljivoj pobedi protiv Majorke (6:1).

Pored toga, ovaj desni bek ima osvojenu i Ligu šampiona za omladince, a nosio je i dres mlađih reprezentativnih selekcija Španije do 20 godina.

Leskovački klub je ozvaničio saradnju putem svog Instagram profila, poželevši dobrodošlicu igraču koji je nakon odlaska iz Reala sticao iskustvo u španskim timovima kao što su Mirandes, Mursija, Alhesiras, Real Union i Himnastik iz Taragone.

Navijači na jugu Srbije sada sa velikim uzbuđenjem čekaju da vide da li će upravo u dresu Dubočice ovaj bivši fudbaler najtrofejnijeg kluba na svetu uspeti da oživi svoju karijeru i ponovo se lansira na veliku fudbalsku scenu.
 

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