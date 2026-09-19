Košarka

Partizan spreman za sezonu: Crno-beli pregazili šampiona Evrokupa!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 09. 2026. u 17:54

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KOŠARKAŠI Partizana osvojili su treće mesto na turniru "Pavlos Janakopulos", pošto su u utakmici za treće mesto pobedili Burg sa 101:77 (20:17, 29:28, 33:13, 19:19).

Партизан спреман за сезону: Црно-бели прегазили шампиона Еврокупа!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli u dobrom raspoloženju dočekuju start sezone. Ovo je izabranicima Đoana Penjaroja bila generalna proba pred prvi zvanični meč.

Šampion Evrokupa bio je konkurentan u prvih 20 minuta. Ekipa iz Beograda je na veliku pauzu otišla sa +4 - 49:45.

Ipak, u drugom poluvremenu do izražaja je došao kvalitet Partizana. Crno-beli su odigrali savršenu treću četvrtinu u oba pravca i dobili su je sa 33:13 i tad je bilo jasno da je ekipa Frederika Fotua poražena.

Ništa se nije mnogo promenilo ni u četvrtvom kvartalu. "Parni valjak" je nastavio da igra istim tempom i upisao je ubedljiv trijumf.

Partizan je odigrao šest pripremih utakmica i pobedio je četiri puta. Poraze je doživeo od Hapoel Tel Aviva i PAOK-a.

Crno-beli prvu utakmicu u novoj sezoni igraju u petak od 20.45 protiv Armanija u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.

Podsetimo, u finalu turnira "Pavlos Janakopulos" sastaju grčki klubovi Panatinaikos i PAOK.

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