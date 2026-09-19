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MLADA, NEK JE SREĆNO: Maja Berović prekinula nastup i obratila se devojci koja je slavila devojačko veče (FOTO)

Dušan Cakić

19. 09. 2026. u 17:50

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REGIONALNA muzička zvezda Maja Berović imala je prošle noći još jedan u nizu uspešnih nastupa, ovaj put pred publikom u Zagrebu koja je još jednom pokazala koliko je voli.

МЛАДА, НЕК ЈЕ СРЕЋНО: Маја Беровић прекинула наступ и обратила се девојци која је славила девојачко вече (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Nasmejna, raspoložena i, kao i obično, moćno obučena, Maja je izašla pred ljude koji su je pozdravili vriskom i jakim aplauzom.

Koliko su je se uželeli dokazuje i činjenica da je troje ljudi uz nju rešilo da proslavi svoj rođendan, dok je jedna lepa brineta proslavila i svoje devojačko veče.

Foto: Privatna arhiva

Maja im se svima obratila i uputila im najlepše želje, naročito devojci koja se udaje.

Ona je zbog nje zaustavila muziku, pozdravila je i čestitala.

- Mlada, neka je srećno! - rekla joj je Maja, a onda je šaljivo dodala:

- Dobro razmisli!

Foto: Privatna arhiva

Devojku je ovo obradovalo, kao i celo njeno društvo.

 

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