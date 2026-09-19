MLADA, NEK JE SREĆNO: Maja Berović prekinula nastup i obratila se devojci koja je slavila devojačko veče (FOTO)
REGIONALNA muzička zvezda Maja Berović imala je prošle noći još jedan u nizu uspešnih nastupa, ovaj put pred publikom u Zagrebu koja je još jednom pokazala koliko je voli.
Nasmejna, raspoložena i, kao i obično, moćno obučena, Maja je izašla pred ljude koji su je pozdravili vriskom i jakim aplauzom.
Koliko su je se uželeli dokazuje i činjenica da je troje ljudi uz nju rešilo da proslavi svoj rođendan, dok je jedna lepa brineta proslavila i svoje devojačko veče.
Maja im se svima obratila i uputila im najlepše želje, naročito devojci koja se udaje.
Ona je zbog nje zaustavila muziku, pozdravila je i čestitala.
- Mlada, neka je srećno! - rekla joj je Maja, a onda je šaljivo dodala:
- Dobro razmisli!
Devojku je ovo obradovalo, kao i celo njeno društvo.
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