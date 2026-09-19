Fudbal

Sin legende u neverovatnoj seriji: Maldini ponovo rešio meč i odveo Kaljari na vrh

Olja Mrkić

19. 09. 2026. u 17:14

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Danijele Maldini nastavlja neverovatnu seriju u dresu Kaljarija.

Син легенде у невероватној серији: Малдини поново решио меч и одвео Каљари на врх

Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sin legendarnog Paola Maldinija postigao je jedini gol u pobedi nad Udinezeom (1:0) i tako na trećoj uzastopnoj utakmici bio strelac za trijumf svog tima.

Kaljari je do tri boda došao na gostovanju u Udinama, a Maldini je pogodio u 54. minutu. Ipak, italijanski napadač imao je i veliku pomoć domaće odbrane, pošto su Kabasele i Miler potpuno nesporazumeli u naizgled bezopasnoj situaciji.

Maldini je osetio njihovu nepažnju, iskoristio poklon i bez oklevanja kaznio neverovatnu ležernost defanzivaca Udinezea. Ispostavilo se da je taj trenutak bio dovoljan za pobedu u utakmici u kojoj nije bilo mnogo prilika.

Ovo je Maldiniju bio treći gol u poslednja tri nastupa. Prethodno je pogađao protiv Lećea (1:0) i Atalante (2:1), a u sva tri slučaja njegovi golovi bili su direktno povezani sa pobedama Kaljarija.

Mladi Maldini je zbog toga poslednjih dana u centru pažnje italijanske javnosti, mada ne samo zbog onoga što radi na terenu. Posle utakmice sa Atalantom našao se u centru skandala jer je vozio pod dejstvom alkohola i izazvao saobraćajnu nesreću.

Ipak, taj događaj očigledno nije uticao na njegove igre, bar ako je suditi po onome što je pokazao u poslednja tri meča. Maldini je svaki put uspevao da se nađe na pravom mestu u pravom trenutku i donese Kaljariju dragocene bodove.

Kaljari sada ima tri uzastopne pobede u Seriji A i nalazi se pri samom vrhu tabele. Posle pet odigranih kola, uz utakmicu više, deli prvo mesto sa ostalim timovima koji su sakupili isti broj bodova.

U drugom meču odigranom u istom terminu, Bolonja i Torino odigrali su 1:1. Bernardeski je doveo „bikove“ u vođstvo, a konačan rezultat postavio je hrvatski napadač Sandro Kulenović u 77. minutu.

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