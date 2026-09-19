Fudbal

Prvenac LJajića po povratku u Novi Pazar: Adem nastavio tamo gde je stao (VIDEO)

У. Ћ.

19. 09. 2026. u 17:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Plavo-beli vode posle 45 minuta na Gradskom stadionu.

Првенац Љајића по повратку у Нови Пазар: Адем наставио тамо где је стао (ВИДЕО)

Photo: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Vratio se Adem Ljajić u srpski fudbal posle epizode u Sarajevu i nastavio tamo gde je i stao pre nego što je završio mandat u Novom Pazaru. Vratio se Adem na stadion kraj Jošanice i na svom trećem meču od povratka je uspeo da zatrese mrežu.

U toku je utakmica između Novog Pazara i Zemuna, a posle 45 minuta domaći imaju minimalnu prednost, zahvaljujući pogotku upravo iskusnog veziste. 

Sjajan posao odradio je Tomislav Dadić po levoj strani, uspeo da uputi idealan centaršut i pošalje loptu u kazneni prostor. Čitavu situaciju pratio je Ljajić, koji se našao na pravom mesto i nogom poslao loptu u mrežu Marka Kneževića.

U plavo-belom dresu, Adem je na 68 utakmica upisao 18 golova i 16 asistencija.

Plasman obezedio Sofascore

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…

NOVI BISER ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Ima 17 godina, dao dva gola za 4 dana, igra za reprezentaciju…