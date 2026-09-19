Prvenac LJajića po povratku u Novi Pazar: Adem nastavio tamo gde je stao (VIDEO)

Plavo-beli vode posle 45 minuta na Gradskom stadionu.

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Vratio se Adem Ljajić u srpski fudbal posle epizode u Sarajevu i nastavio tamo gde je i stao pre nego što je završio mandat u Novom Pazaru. Vratio se Adem na stadion kraj Jošanice i na svom trećem meču od povratka je uspeo da zatrese mrežu.

U toku je utakmica između Novog Pazara i Zemuna, a posle 45 minuta domaći imaju minimalnu prednost, zahvaljujući pogotku upravo iskusnog veziste.

Sjajan posao odradio je Tomislav Dadić po levoj strani, uspeo da uputi idealan centaršut i pošalje loptu u kazneni prostor. Čitavu situaciju pratio je Ljajić, koji se našao na pravom mesto i nogom poslao loptu u mrežu Marka Kneževića.

U plavo-belom dresu, Adem je na 68 utakmica upisao 18 golova i 16 asistencija.