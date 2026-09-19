JEDAN SUSRET MENJA SVE! Vučić objavio razgovor sa meštaninom Kusadka (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, objavio je na svom Instagram profilu snimak susreta sa meštaninom Kusadka, Zoranom Stankovićem, uz kratku poruku: "Jedan susret menja sve!"

Foto: Printskrin Instagram/avucic

U razgovoru koji je Vučić objavio, meštanin mu je ispričao da je služio vojsku još 1962. godine, da je radio kao vozač autobusa 25 godina, kao i da je, kako je naveo, poštovao različite vlasti koje su se smenjivale u Srbiji.

- Koje si godište? - upitao ga je predsednik.

- 1963. godine, 63 godine. Vozio sam autobus, 25 godina. Šta je, bre, ovo? I oni da nam dođu na vlast.

Zoran je potom govorio o razgovorima koje, kako je rekao, vodi sa drugim meštanima i njihovoj zabrinutosti zbog mogućih promena.

- Znaš šta kažu ovi seljaci ovde? Da dođu oni, kaže, skidaju nama penzije, ja nemam mnogo, 65 hiljada, meni dosta. Skidaju nam i penzije i plate, ako oni dođu na vlast - rekao je meštanin.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić ga je potom upitao o visini penzije koju sada prima:

- A jel ti veća penzija nego što je bila?

Zoran je odgovorio:

- 2010. tad sam imao 56 godina, 24.800. I da su oni bili, ja bih sad imao kao moja žena 32.000, a ja sad imam 66.000, hvala Bogu - rekao je, prekrstivši se.

Vučić mu je potom pružio ruku i rekao:

- Sve najbolje, Stankoviću!

Na kraju razgovora meštanin je predsednika upitao:

- Ovo nećete zaboraviti za put?

- Nisam zaboravio. Velika Krsna – Kusadak... - odgovorio je Vučić.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u video snimku ispod.