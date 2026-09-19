Politika

"MANASTIR PINOSAVA JE VELIKO I VAŽNO MESTO OKUPLJANJA NARODA" Vučić: Posebno sam srećan što sve veći broj mladih ljudi ide na liturgije (VIDEO)

В.Н.

19. 09. 2026. u 17:21

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je manastir Pinosavu koji je važno mesto okupljanja naroda palanačkog kraja.

МАНАСТИР ПИНОСАВА ЈЕ ВЕЛИКО И ВАЖНО МЕСТО ОКУПЉАЊА НАРОДА Вучић: Посебно сам срећан што све већи број младих људи иде на литургије (ВИДЕО)

Foto: Instagram printskrin

- Manastir Pinosava je veliko i važno mesto okupljanja naroda palanačkog kraja. Veliko hvala ocu Petru Dragojloviću, ne samo na toplom prijemu i gostoprimstvu, već i na mudrim mislima i rečima iz kojih sam mnogo naučio. Posebno sam srećan što sve veći broj mladih ljudi ide na liturgije i posećuje crkve i manastire. - poručio je Vučić.

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