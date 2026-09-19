"MANASTIR PINOSAVA JE VELIKO I VAŽNO MESTO OKUPLJANJA NARODA" Vučić: Posebno sam srećan što sve veći broj mladih ljudi ide na liturgije (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je manastir Pinosavu koji je važno mesto okupljanja naroda palanačkog kraja.
- Manastir Pinosava je veliko i važno mesto okupljanja naroda palanačkog kraja. Veliko hvala ocu Petru Dragojloviću, ne samo na toplom prijemu i gostoprimstvu, već i na mudrim mislima i rečima iz kojih sam mnogo naučio. Posebno sam srećan što sve veći broj mladih ljudi ide na liturgije i posećuje crkve i manastire. - poručio je Vučić.
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