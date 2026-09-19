"MANASTIR PINOSAVA JE VELIKO I VAŽNO MESTO OKUPLJANJA NARODA" Vučić: Posebno sam srećan što sve veći broj mladih ljudi ide na liturgije (VIDEO)

KADA su se izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa - njegov dugogodišnji prijatelj i poslovni partner Stiv Vitkof i zet Džared Kušner - ranije ovog meseca sastali sa Vladimirom Putinom u Kremlju, ruski čelnik delovao je samouvereno. U roku od nekoliko meseci, rekao je, ruske će snage napokon zauzeti celu ukrajinski region Donbas. Rusija je, dodao je, spremna žestoko da udari na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, što bi značilo još jednu tešku zimu za Ukrajinu.