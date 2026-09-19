Svet

KASNITE, NE MOŽETE IM NIŠTA Letonski predsednik upozorio: Većina zemalja NATO-a ne može da odbije ruske raketne napade

Ј.О.С.

19. 09. 2026. u 17:46

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LETONSKI predsednik Edgars Rinkevičs upozorio je da Evropa teško drži korak sa brzim razvojem ratovanja dronovima i vazdušnih borbi u Ukrajini, kao i da većina zemalja NATO-a ne bi mogla da odbije ruski raketni napad u slučaju eskalacije sukoba.

КАСНИТЕ, НЕ МОЖЕТЕ ИМ НИШТА Летонски председник упозорио: Већина земаља НАТО-а не може да одбије руске ракетне нападе

Profimedia

Tehnologija ratovanja dronovima u Ukrajini napreduje toliko brzo da bi trenutne mere pripreme za vazdušne sukobe mogle postati zastarele već do sredine naredne godine, rekao je Rinkevičs za Gardijan.

Naveo je da se PVO sistemi suočavaju sa ozbiljnim problemima ne samo u Ukrajini, već i širom Evrope i u okviru NATO saveza.

Rinkevičs je dodao da bi ruski raketni napadi predstavljali veliki izazov za mnoge zemlje i da bi Ukrajina, zajedno sa evropskim partnerima, mogla da se suoči sa kašnjenjima u isporici raketa za "Patriot" sisteme i druge opreme.

Napomenuo je da su razgovori o licenciranju proizvodnje sistema "Patriot" u Ukrajini u toku, ali da ih prate velike poteškoće.

Prema njegovim prognozama, nakon izbora očekuje da će Rusija pojačati mobilizaciju i pokušati da ostvari napredak u Ukrajini tokom zime, kao i pritisak na zemlje da umanje svoju podršku Kijevu.

Rinkevič je isključio mogućnost konvencionalne vojne invazije, ali je pozvao na opreznost u pogledu drugih mogućih akcija.

Letonski predsednik je izrazio zabrinutost oko toga da li će evropski saveznici uspeti da dostignu cilj izdvajanja 5 odsto BDP-a za odbranu, naglašavajući da će za izgradnju stvarnih odbrambenih kapaciteta biti potrebno vreme.

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