"Vreme je da to uradimo": Rijera pred derbi u Pančevu otkrio i šta se dešava sa Mihailom Ristićem

Španski stručnjak izneo je očekivanja pred derbi duel sa Železničarom u Pančevu.

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Fudbaleri Crvene zvezde odigraće u četvrtak odloženu utakmicu petog kola Superlige Srbije. Na Gradski stadion u Pančevu stiže aktuelni šampion Srbije, a pred duel sa četom Radomira Kokovića javnosti se obratio šef stručnog štaba crveno-belih, Španac Albert Rijera.

Na početku svog izlaganja, govorio je o zdravstvenom biltenu i stanju u ekipi. Dotakao se i situacije oko levog beka Mihaila Ristića, koji je od povratka u crveno-beli dres upisao svega 26 minuta.

- Kao što svi znate, Krunić i Šarić su i dalje povređeni. Od prošle nedelje, Tebo takođe nije na raspolaganju. Ristić se oporavlja, ali i dalje postoje određene nedoumice da li će biti sa nama. Vrlo jednostavno, Ristić nije prošao pripreme, tako da mu je potrebno više vremena da se vrati. Što se tiče poslednje utakmice, imamo nedoumice u vezi sa Elšnikom. Videćemo sutra kako se oseća, jer je u prošloj utakmici dobio jak udarac i Lukasen takođe. Dakle, što se tiče Lukasena i Elšnika, daćemo im vremena do sutra da odlučimo.

Dotakao se Rijera i duela sa IMT-om od pre tri dana, kada je njegov tim slavio minimalnim rezultatom.

- Mnogo toga možemo da uradimo bolje, ali uvek je tako. Bez obzira na rezultat, čak i kada jednog dana budemo govorili o pobedi od 5:0, uvek će postojati stvari koje možemo da unapredimo. Ali, za mene, i to je poruka koju sam poslao i ekipi, ako želite da pobeđujete utakmice, morate da prestanete da dozvoljavate protivniku šanse i da primate golove. U poslednje dve nedelje dobro radimo u fazi odbrane. Mnogo govorim o načinu na koji se branimo i mislim da je veoma važno da se osećamo snažno i sigurno, komforno na terenu i da protivniku ne dozvoljavamo šanse. Nakon toga, naravno, u poslednjoj zoni, ne kažem da nisam odgovoran, ali tu je više reč o talentu igrača, donošenju odluka, poslednjem pasu i udarcu. Radi se o tome da igrači budu malo efikasniji. Razgovarali smo o tome i moramo svi zajedno da napredujemo u tom segmentu. Siguran sam da ćemo u narednoj utakmici biti bolji. Ali zadovoljan sam prvom i drugom zonom, za koje smo mi treneri malo odgovorniji kada je u pitanju struktura ekipe. Srećni smo zbog toga, ali naravno, želimo da postižemo više golova. Ipak, ponavljam, kada ne primate golove, lakše je pobeđivati utakmice.

Predstavnike medija je interesovali i da li je vezista Vasilije Kostov nagrađen za pobedonosni pogodak protiv tima sa Novog Beograda.

- Ne, jer ne želim da ga razmazim. On mora da postigne još mnogo golova i upiše mnogo asistencija za nas. Kostov je igrač koji može da radi obe stvari. Imao sam individualni razgovor sa njim i objasnio mu da može da bude dobar u pas igri, ali i u vođenju lopte i driblinzima oko šesnaesterca. Očekujem od njega oba segmenta. Svi mi mnogo očekujemo od njega, jer poseduje veliki kvalitet i ima mnogo dobrih karakteristika, koje moramo da iskoristimo. Ali, kao što ste rekli, posle jednog gola ne želim da ga razmazim. Želimo više od njega. Zahtevaćemo više od njega. Mora da pruži više ekipi, ali on naporno radi na tome.

Govorio je španski stručnjak o predstojećoj reprezentativnoj pauzi, ali i gustom rasporedu.

- Da, imaćemo mnogo igrača koji će biti pozvani u reprezentacije. Očekujemo da to bude otprilike polovina ekipe, možda čak i više od polovine. To je nešto pozitivno i znači da imamo mnogo dobrih igrača. A kada govorimo o tome da tokom reprezentativne pauze možemo mnogo da radimo, to nije baš tako, jer ne radite sve vreme sa svim igračima. Ali, naravno, iskoristićemo to vreme da unapredimo određene stvari. Kao što sam u poslednje vreme govorio, nismo imali mnogo vremena za rad. Nismo imali mnogo utakmica koje smo mogli da pripremamo tokom cele nedelje, bez drugih obaveza. Mislim da se sećam samo nedelje pred Partizan, to je bila jedina takva nedelja. Takođe u rasporedu imamo i dve utakmice koje su bile odložene iz prethodnog perioda. To su utakmice protiv Radnika i sutrašnja protiv Železničara iz Pančeva, obe na veštačkoj podlozi i na gostujućem terenu. Zbog toga nismo imali mnogo vremena ni da treniramo, ali tako je kako je. Želim da ljudi razumeju da se sve svodi na oporavak od utakmice, planiranje utakmice, pa ponovo utakmicu. Igramo na svaka tri, četiri dana, tako da nije lako implementirati mnogo ideja, ali naporno radimo. Mnogo igramo na veštačkoj podlozi i ove nedelje smo trenirali svakog dana. Želeo sam da treniraju na veštačkoj podlozi kako bi bili spremni za sutrašnju utakmicu. Dakle, imamo mnogo otežavajućih okolnosti, koje nam ne pomažu da se razvijamo kao ekipa. To nije izgovor, već realnost. Nemamo mnogo čistih treninga na kojima možemo da radimo svi zajedno, jer igramo utakmice na svaka tri dana.

Osvrnuo se trener crveno-belih na narednog protivnika i zahteve u defanzivnoj fazi igre.

- Mislim da su svi igrači opasni ako im ne posvetite dovoljno pažnje, ali mi zaista radimo veoma dobar posao. Kada nemamo loptu, igrači savršeno razumeju kako treba da se brane kao ekipa i veoma brzo su usvojili principe igre. Što se tiče odbrane, zaista sam veoma srećan i zadovoljan ekipom. Sada je vreme da unapredimo igru u napadu.

Govorio je Rijera i o stilu igre Železničara, koji preferira Radomir Koković.

- Analiziramo protivnika, analizirali smo tim iz Pančeva. Mogu da kažem da je u nekim principima i idejama to prilično slična ekipa nama. Tim koji voli da igra sa loptom, oseća se komforno u posedu i pokušava da privuče protivnika. Očekujemo utakmicu u kojoj možemo da imamo problema ako ne budemo dobro radili bez lopte. Spremni smo za to. Ali, sa druge strane, pokušaćemo da ih nateramo da trče, da ih namučimo i sprovedemo naš plan.

FOTO: FK Železničar Pančevo Radomir Koković

Uvek je neugovdno igrati protiv "dizelke" na gostovanju, a u prilog tome govori i veštački teren koji mnogim timovima pravi probleme.

- Nije idealno, jer su igrači navikli da treniraju na prirodnoj podlozi. Nije normalno da tri dana zaredom treniramo na veštačkoj podlozi. Nismo imali sreće ni sa te dve odložene utakmice, koje su bile na veštačkoj podlozi. Uz to, igrali smo i protiv Zemuna. Tako su se nanizale tri utakmice, protiv Zemuna, zatim Radnika, a sada ponovo sutra u Pančevu. Ali tako se namestilo. Ne želimo da tražimo izgovore, već da pobedimo u svim tim utakmicama. Gledamo napred i pozitivno. Najvažnije je da ćemo posle ove nedelje odigrati većinu utakmica koje smo morali da igramo na gostujućem terenu. Nakon toga ćemo početi da igramo po normalnom rasporedu, kod kuće i na strani. Hajde da dobro završimo ovu nedelju, a onda ćemo razmišljati o budućnosti.

Dotakao se španski stručnjak izbora bonus igrača za sutrašnji susret.

- Ne znači to što ste postigli gol da vam je zagarantovano mesto u startnoj postavi u narednoj utakmici. Zavisi, kao što sam mnogo puta rekao, od protivnika i njegovih karakteristika. Zavisi od plana utakmice, jer će sutra biti drugačije. Železničar je potpuno drugačiji od IMT. Potpuno drugačija ekipa. Zbog toga ćemo na drugačiji način vršiti presing i tako ćemo pokušati da iznenadimo protivnika. Zato su nam ponekad potrebne drugačije karakteristike igrača. Ali da, tačno je da najbolji igrač za određenu utakmicu mora da bude na terenu, to je moja odluka i odgovornost. Zato je moja najveća odgovornost da, kao što sam rekao, pokušam da na teren izvedem najbolje igrače za sutrašnju utakmicu.

Za kraj, govorio je Rijera o učinku Marka Arnautovića protiv Železničara, koji se sve češće nalazi na meti navijača.

- Dobro je znati da protiv ovog tima postiže golove i ima dobre brojke. Ali, kao što sam rekao, ne mogu da dajem informacije o protivniku i o nama, jer bih im tako dao prednost. Volim da koristim faktor iznenađenja uoči utakmice. Kao što sam već rekao, koristiću igrače koji su neophodni da sutra pobedimo Železničar - zaključio je Rijera.