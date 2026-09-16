Veliko iznenađenje za posetioce! BKFC i Konor Mekgregor donose svetski borilački spektakl u Beogradsku arenu 17. oktobra
Beograd se sprema za jednu od najžešćih borilačkih noći ove godine!
Najbrže rastući borilački fenomen na planeti, Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), 17. oktobra stiže u Beogradsku arenu. Ljubitelji borbi golim šakama dobili su i najbolji mogući razlog da se odmah organizuju – specijalna akcija 3+1, gde uz tri kupljene ulaznice za određene sektore četvrtu dobijate potpuno besplatno.
Da nas očekuje događaj svetskog kalibra potvrđuje i dolazak najveće zvezde u istoriji borilačkih sportova. Legendarni UFC šampion Conor McGregor, koji je odnedavno suvlasnik BKFC organizacije, lično dolazi da isprati ovaj najbrutalniji spektakl golim šakama koji je Evropa ikada videla.
Za razliku od klasičnog boksa i MMA, BKFC donosi surovu dinamiku, borbe bez rukavica i beskompromisan intenzitet u kom nema mesta za kalkulacije. Svaka sekunda u ringu nosi maksimalan rizik, a borci u Beograd dolaze spremni na sve ili ništa.
Glavna zvezda večeri je neporaženi Dilan Prašović, koji u meču karijere ukršta pesnice sa opasnim britanskim borcem Agijem Faulknerom. Pored njih, publika će gledati i strašne okršaje poput meča Aleksandar Konovalov - Edye Ruiz, sudara Stefan Negucić - Stefan Dobrijević, okršaja Dejan Zlatičanin - Said Akhyadov, kao i borbe Danilo Kaličanin - Robert Ačkovski i Petar Kovač - Ivan Grgec.
Organizatori pozivaju sve ljubitelje adrenalina da obezbede svoja mesta na vreme.
- Iskoristite priliku 3+1, okupite ekipu i uživo prisustvujte noći o kojoj će se u borilačkim krugovima pričati mesecima - poručuju.
Ulaznice za BKFC dostupne su putem platformi za kupovinu ulaznica eFinity.rs i tickets.rs
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