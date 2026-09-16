CRNOGORSKI SEPARATISTI BI DA RAZORE SRBIJU: Milogorca, nosioca blokaderske liste, podržao Milov "diplomata" za prljave poslove

NAKON predaje liste RIK-u, blokaderi su na društvenim mrežama krenuli u sveobuhvatnu kampanju predstavljanja svojih kandidata. U moru tragikomičnih likova ističe se „lider“ takozvane studentske liste Ilija Srdanović, za koga se ispostavilo da je nacionalni Crnogorac, a uz to i podržavalac i jedan od ličnih lekara Mila Đukanovića.

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Dokaz da je Srdanović lider Milove liste jeste i to što ga je direktno podržao Milov „diplomata“ za prljave poslove Miodrag Vlahović.

„Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbežno“, napisao je intimus Mila Đukanovića i jedan od najvernijih pratilaca politike proustaškog DPS-a.

Direktno priznanje Miodraga Vlahovića da je Ilija Srdanović zapravo kandidat crnogorskog mafijaškog režima, bivšeg i sadašnjeg, najbolji je dokaz prirode celokupne takozvane studentske liste koju predvodi.

Podrška koju je Srdanović dobio dolazi od Vlahovića, koji se posebno istakao kao protivnik SPC. Naročito je agresivan bio kada su u Crnoj Gori vođene litije za odbranu svetinja od nasrtaja proustaškog režima DPS-a.

Osim toga, na njegovoj meti, po zadatku Đukanovića, uvek su bili Srbija i njen teritorijalni integritet. Kao jedan od najvatrenijih podržavalaca nezavisnosti takozvanog Kosova, za Srbiju je decenijama govorio da je glavni faktor nestabilnosti na Balkanu.

Vlahović se neretko zalagao za stavljanje Srbije pod kontrolu crnogorskih kriminalnih struktura, ali i za to da nacionalni Milogorci vode glavnu reč u Beogradu.

Kroz takozvanu studentsku listu ostvaruje se ideja podgoričkih proustaških krugova da Srbija bude bačena na kolena upravo zalaganjem njihovih kadrova. Srdanović je eksponent politike koja je razbila državnu zajednicu Srbije i Crne Gore i koja je zabila nož u leđa Srbiji 2008. godine, kada je priznato takozvano Kosovo.

Kako se ispostavilo, Srdanovićeve veze sa Đukanovićem mnogo su prisnije.

Lični lekar Đukanovića, kojem je Milo životni uzor

Kao kardiolog, Srdanović se dugo borio da postane direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Nameravao je da to učini uz pomoć milogorskog klana u okviru srpskog zdravstvenog sistema.

O tom klanu je 2020. godine govorio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je tada istakao da neće dozvoliti da Milogorci dođu na rukovodeće položaje u srpskom zdravstvu.

Jedna od meta takve izjave bio je i Srdanović, koji je za svoju kandidaturu za direktora IKVB-a u Sremskoj Kamenici obezbedio i podršku mafijaških struktura u Novom Sadu, bliskih velikim narko-klanovima.

Otprilike u isto vreme Srdanović je postao lični lekar Mila Đukanovića i bio deo medicinskog tima koji je vodio brigu o mafijaškom donu i lideru Crne Gore.

Bliskost sa Đukanovićem obezbedila mu je i finansijska sredstva koja je iskoristio za jačanje uticaja Podgorice i ANB-a na teritoriji Vrbasa i Malog Iđoša, gde postoje male zajednice Milogoraca.

Taj uticaj je ostvarivao i tako što se u svojoj sredini isticao kao blokader u vreme početka obojene revolucije, kada je sve kapacitete milogorskih udruženja stavio u službu blokaderskog pokreta.

Danas, kada je napravljena takozvana studentska lista, Srdanović nastavlja svoj rad kao „prvi među jednakima“, spajajući interese ANB-a i zvanične Podgorice sa izborima u Srbiji. Inostrano mešanje u domaće prilike i izbore najbolje se oslikava upravo u činjenici da je jedan stranac, čovek koji se ne izjašnjava kao Srbin, blizak mafijaškom režimu DPS-a i Milu Đukanoviću, kandidat takozvane studentske liste za premijera Srbije.

Da li će Srbija dozvoliti takvom čoveku da upravlja njome, vodeći se interesima crnogorske obaveštajne službe i kriminalnog klana na čijem je čelu Milo Đukanović?

(24sedam)