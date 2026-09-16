Zvezda nije zaboravila svog kapitena: "Neka mu je večna slava"
Na današnji dan pre godinu dana napustio nas je Dejan Milovanović.
Crvena zvezda se na društvenim mrežama prisetila svog nekadašnjeg kapitena Dejana Milovanovića, koji je na današnji dan 2025. godine preminuo u 41. godini.
Milovanović je bio dete Crvene zvezde. Prošao je sve mlađe kategorije kluba, a tokom dva mandata u crveno-belom dresu odigrao je 321 utakmicu i postigao 40 golova. Sa Zvezdom je osvojio tri šampionske titule i četiri nacionalna kupa.
Milovanović je ostao upamćen kao borac, lider i fudbaler koji je bio važan deo Zvezdinog tima u teškim vremenima. Posle odlaska u Lans, vratio se na "Marakanu" kako bi pomogao klubu da se vrati na staze stare slave.
"Neka mu je večna slava", poručila je Crvena zvezda uz objavu posvećenu svom nekadašnjem kapitenu.
Rođen je u Beogradu 21. januara 1984. godine, a fudbal je počeo da igra u Sremskoj Mitrovici. Ljubav prema Zvezdi nasledio je od oca Đorđa, nekadašnjeg fudbalera crveno-belih poznatog po nadimku "Đoka bomba". Od njega je, između ostalog, nasledio i prepoznatljiv snažan udarac.
Navijači najviše pamte golove u 118. i 132. večitom derbiju, ali možda najviše pogodak protiv Kjevo Verona u Kupu Uefa, kada je uputio projektil u rašlje sa preko 20 metara.
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