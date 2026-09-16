Svet

ODLIKOVANJE KOMANDANTA KORVETE KOJI JE ZAUSTAVIO DANSKE PROVOKATORE: Ministar odbrane Rusije nagradio hrabri čin na Baltiku

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 09. 2026. u 16:42

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MINISTAR odbrane Rusije Andrej Belousov odlikovao je komandanta korvete „Soobraziteljni“ za vešte i odlučne postupke kojima je sprečena provokacija sa helikopterom Ratnog vazduhoplovstva Danske u Baltičkom moru, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ОДЛИКОВАЊЕ КОМАНДАНТА КОРВЕТЕ КОЈИ ЈЕ ЗАУСТАВИО ДАНСКЕ ПРОВОКАТОРЕ: Министар одбране Русије наградио храбри чин на Балтику

Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Prema navodima ministarstva, korveta „Soobraziteljni“ Baltičke flote ispalila je dve svetleće rakete u pravcu helikoptera „Fenek“ Ratnog vazduhoplovstva Danske, čime je, kako se navodi, sprečen incident u Baltičkom moru, prenose RIA Novosti.

 - Ministar odbrane Ruske Federacije Andrej Belousov odlikovao je medaljom ’Za borbena odlikovanja’ komandanta korvete ’Soobraziteljni’ za vešte i odlučne postupke prilikom sprečavanja provokacije helikopterom Ratnog vazduhoplovstva Danske - navodi se u saopštenju.

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