Scena koja je podigla Španiju na noge: Mbape, Vinisijus i Konate sakrili poruku podrške Seuti
Ne tako svakidašnje scene viđene su na meču Elče - Real Madrid.
Po pisanju "Marke" Kilijan Mbape, Vinisijus Žunior i Ibrahima Konate nisu želeli da nose majice sa porukom podrške stanovnicima Seute, u kojima su igrači izašli na teren.
Na majicama bele boje bio je natpis "Svi smo mi Kabaljas", što je nadimak za stanovnike Seute, a sve u okviru solidarnosti sa stanovništom španske autonomne enklave na granici sa Marokom.
Prema snimcima iz tunela, Konate je majicu držao odnosno nosio nepotpuno obučenu, dok su Mbape i Vinisijus izašli sa njom podignutom do grudi, tako da slogan nije mogao jasno da se vidi. Francuz i Brazilac su je potom skinuli pre nego što su njihovi saigrači završili protokolarno pozdravljanje sa fudbalerima Elčea.
Ostatak fudbalera oba tima poruku je normalno istakao.
Real Madrid je, prema navodima španskih medija, prihvatio inicijativu Elčea, ali je igračima ostavio slobodu da sami odluče kako će se prema njoj postaviti. Klub je postupak trojice fudbalera tretirao kao njihov lični stav.
Razlozi zbog kojih su Mbape, Vinisijus i Konate odlučili da ne pokažu poruku za sada nisu javno objašnjeni. Utakmica između Elčea i Reala završena je pobedom madridskog kluba 3:2.
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