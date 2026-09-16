VAŽNO JE DA SE RAZUMEMO: Nemanja Matić arhivirao pobedu nad Juventusom i hvali svog trenera
FUDBALSKA karijera Nemanje Matića zaslužuje da se o njoj napiše knjiga. Ili, najmanje, da se snimi dokumentarni film. Jer, ono što je ovaj 38-godišnji momak rođen na Ubu, a ovaj gradić ima toliko fudbalskih legendi, doživeo za silne decenije bavljenja ovim sportom je stvarno za priču.
Kao što je za priču ono poslednje pto je uradio minulog vikenda kada je njegov Sasuolo u triler utakmici savladao kod kuće Juventus 3:2 i posle četiri kola nove sezone Serije A najavio da će da "puca visoko"...
Danima ječi izjava trenera zeleno-crnih Roberta Akvilanija, nakadašnjeg igrača Rome, Juventusa, Milana, Liverpula, Sportinga i drugih ekipa, o tome kako je Matić ustvari šampion sa velikim "Š" i kako bi ga poželeo svaki trener.
- Hvala treneru na tim lepim rečima. Lako se razumemo na svakom treningu, na terenu tokom meča. Ni razlika u godinama nije velika. Samo četiri godine je stariji od mene, ali je čovek koji ceni tuđe mišljenje i to je ekipa vrlo brzo prepoznala. Trijumf nad Juventusom je došao kao rezultat dobre pripreme i naše želje da se dođe do dobrog rezultat. Razvoj događaja na terenu i rezultatska klackalica su na kraju presudili u našu korist. Srećni smo, ali u fudbalu nema mesta i vremena da se uživa u jučerašnjem danu. Mora da se misli na sutra - kaže Matić u razgovoru za "Novosti" čim je završio jučerašnjei trening na kojem se pripremala taktika za duel sutrašnji duel sa Moncom u gostima.
Kada smo već kod Matićeve saradnji sa trenerom Akvilanijem, pogledajte samo listu stručnjaka sa kojom je srpski as radio u svojoj karijeri. Sa Žozeom Murinjom je sarađivao u Čelsiju, Junajtedu i Romi. U Čelsiju je radio u dva mandata još sa Karlom Ančelotijem, Gusom Hidinkom i Antoniom Konteom. U Mančester junajtedu sa Solskjerom, Kriko, i Rangikom. U Benfiki sa Žoržom Žezusom, u reprezentaciji Srbije sa Antićem, Mihajlovićčem, Advokatom, Muslinom, Tumbakovićem...
- Nije loš taj spisak. Kao i u slučaju sa Akvilanijem. Stvarno je važno da se dobro razumete sa trenerom. Onda su svaki trening i utakmica "kao pesma" - uz osmeh zaključuje Matić.
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