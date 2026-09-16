VAŽNO JE DA SE RAZUMEMO: Nemanja Matić arhivirao pobedu nad Juventusom i hvali svog trenera

FUDBALSKA karijera Nemanje Matića zaslužuje da se o njoj napiše knjiga. Ili, najmanje, da se snimi dokumentarni film. Jer, ono što je ovaj 38-godišnji momak rođen na Ubu, a ovaj gradić ima toliko fudbalskih legendi, doživeo za silne decenije bavljenja ovim sportom je stvarno za priču.

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Kao što je za priču ono poslednje pto je uradio minulog vikenda kada je njegov Sasuolo u triler utakmici savladao kod kuće Juventus 3:2 i posle četiri kola nove sezone Serije A najavio da će da "puca visoko"...

Danima ječi izjava trenera zeleno-crnih Roberta Akvilanija, nakadašnjeg igrača Rome, Juventusa, Milana, Liverpula, Sportinga i drugih ekipa, o tome kako je Matić ustvari šampion sa velikim "Š" i kako bi ga poželeo svaki trener.

- Hvala treneru na tim lepim rečima. Lako se razumemo na svakom treningu, na terenu tokom meča. Ni razlika u godinama nije velika. Samo četiri godine je stariji od mene, ali je čovek koji ceni tuđe mišljenje i to je ekipa vrlo brzo prepoznala. Trijumf nad Juventusom je došao kao rezultat dobre pripreme i naše želje da se dođe do dobrog rezultat. Razvoj događaja na terenu i rezultatska klackalica su na kraju presudili u našu korist. Srećni smo, ali u fudbalu nema mesta i vremena da se uživa u jučerašnjem danu. Mora da se misli na sutra - kaže Matić u razgovoru za "Novosti" čim je završio jučerašnjei trening na kojem se pripremala taktika za duel sutrašnji duel sa Moncom u gostima.

Kada smo već kod Matićeve saradnji sa trenerom Akvilanijem, pogledajte samo listu stručnjaka sa kojom je srpski as radio u svojoj karijeri. Sa Žozeom Murinjom je sarađivao u Čelsiju, Junajtedu i Romi. U Čelsiju je radio u dva mandata još sa Karlom Ančelotijem, Gusom Hidinkom i Antoniom Konteom. U Mančester junajtedu sa Solskjerom, Kriko, i Rangikom. U Benfiki sa Žoržom Žezusom, u reprezentaciji Srbije sa Antićem, Mihajlovićčem, Advokatom, Muslinom, Tumbakovićem...

- Nije loš taj spisak. Kao i u slučaju sa Akvilanijem. Stvarno je važno da se dobro razumete sa trenerom. Onda su svaki trening i utakmica "kao pesma" - uz osmeh zaključuje Matić.