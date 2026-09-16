VEK I PO DIPLOMATSKIH ODNOSA I 20 GODINA PARTNERSTVA S OHAJOM: Sastanak Gašića i general-majora Vudrafa o saradnji Vojske Srbije i SAD

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa komandantom Nacionalne garde Ohaja general-majorom Metjuom Vudrafom.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tom prilikom, ministar Gašić istakao je značaj saradnje sa Nacionalnom gardom Ohaja u okviru Programa državnog partnerstva, koja traje 20 godina, te dodao da naše dve države povezuje gotovo 150 godina diplomatskih odnosa, kao i brojne zajedničke vrednosti.

Naglasio je da je novo poglavlje u bilateralnim odnosima dveju zemalja otvoreno u julu ove godine, kada je održana prva sednica Strateškog dijaloga Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, na kojoj je učestvovalo i Ministarstvo odbrane, što predstavlja pokazatelj posvećenosti

Foto: Ministarstvo odbrane

obeju zemalja da prošire i prodube partnerstvo.

Ministar Gašić preneo je da je namera Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da unapređuje bilateralnu vojnu saradnju sa SAD na obostranu korist i izrazio zahvalnost na pomoći koju SAD pružaju našem sistemu odbrane kroz brojne donacije, školovanja, vežbe i druge aktivnosti.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom sastanka ministar odbrane istakao je da je saradnja između Vojske Srbije i Oružanih snaga SAD sadržajna i usmerena prvenstveno ka postizanju interoperabilnosti i opremanju Vojske Srbije novim vojnim sredstvima. Posebno je naglasio značaj pomoći koju Oružane snage SAD pružaju Vojsci Srbije u pripremi, organizaciji i realizaciji vežbe „Platinasti vuk“.

Govoreći o situaciji u našoj južnoj pokrajini, ministar odbrane naglasio je da je pitanje Kosova i Metohije za nas pitanje od najvišeg nacionalnog značaja i izrazio je zabrinutost za bezbednost srpskog i nealbanskog stanovništva.

Foto: Ministarstvo odbrane

General-major Vudraf istakao je da je Vojska Srbije važan partner Nacionalne garde Ohaja te da je zajednička saradnja od velikog značaja za jačanje međusobnog razumevanja, poverenja i profesionalnih veza pripadnika dve vojske. Izrazio je zadovoljstvo što saradnja nije jednosmerna, već se ostvaruje u skladu sa obostranim interesima i da obe strane koriste priliku da razmene iskustva i nauče nešto novo. Naveo je da će biti u prilici da prisustvuje događajima koji će obeležiti istorijske veze Srbije i SAD, kao što je obeležavanje 82. godišnjice Misije Halijard.