"Pre tri godine desila se ista stvar, još čekamo izvinjenje!" Mareska o meču Mančester junajted - Mančester siti

Menadžer fudbalskog kluba Mančester siti Enco Mareska izjavio je da je zabrinut zato što je kontroverza oko gola Erlinga Halanda zasenila igru njegovog tima na utakmici protiv Mančester junajteda u Premijer ligi, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

FOTO: Tanjug/AP/Antonio Calanni, File

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u nedelju na "Old trafordu" ekipu Mančester junajteda rezultatom 1:0, a jedini gol na meču postigao je Haland u 60. minutu posle centaršuta Joška Gvardiola. Ovaj gol je najpre poništen zbog ofsajda Halanda, ali je nakon VAR provere prvobitna odluka sudije na terenu promenjena.

Međutim, sudijska organizacija engleske Premijer lige, Pro Ref, je pre dva dana objavila da je VAR odluka bila pogrešna.

"Govoriti o jednoj epizodi ili jednom momentu nakon utakmice u kojoj smo 70, 75 minuta igrali sa 10 igrača, mislim da je to prilično neumesno", rekao je Mareska.

"Mislim da je igra bila neverovatna i zadovoljan sam izdanjem svog tima. Poznato je da je napravljena greška i to je sve. Nekada ide u vašu korist, nekada protiv vas. To je fudbal", dodao je menadžer Mančester sitija.

Mareska je podsetio na meč Mančester sitija i Mančester junajteda (1:2) koji je odigran u januaru 2023. godine.

"Pre tri godine kada sam bio ovde (kao Gvardiolin pomoćnik), desila se potpuno ista stvar protiv Junajteda. Taj gol nije bio regularan i niko se nije izvinio. Još čekamo izvinjenje za to", istakao je Mareska.

