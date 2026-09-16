RUSKI SATELITI NAVODILI RAKETE NA AMERIKANCE! Moskva odala tajne koordinate Iranu za brutalan udar na bazu?
RUSKI izviđački sateliti su možda obezbedili Iranu informacije korišćene za izvođenje preciznih udara na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji.
Ovo je objavio CNN u svojoj video-reportaži.
Novinari CNN-a su, zajedno sa stručnjacima iz organizacija „Project Aurora” i „Kayhan Space”, analizirali kretanje ruskih satelita. Prema njihovim nalazima, 14 ruskih izviđačkih letelica, uključujući „Kosmos-2573”, preletelo je iznad vazduhoplovne baze „Princ Sultan” kod Rijada dva dana pre iranskog napada.
„Kosmos-2573” je prikupio detaljne snimke. Osam letelica je možda bilo sposobno da presreće radarske signale, dve da detektuju toplotne emisije, a još tri da koriste radar za osmatranje površine.
Dva američka zvaničnika i drugi izvori CNN-a naveli su da poseduju dokaze da je Iran primio deo prikupljenih podataka. Prema njihovom mišljenju, te informacije su pomogle Teheranu da izvede bar neke od svojih preciznih udara.
Iran je 27. marta napao vazduhoplovnu bazu „Princ Sultan”. Prema navodima CNN-a, ranjeno je 12 pripadnika američke vojske. Takođe je uništen avion za rano upozoravanje i kontrolu iz vazduha (AWACS) tipa E-3 „Sentry”.
Izvori ove medijske kuće smatraju da je Rusija nastavila da pruža Iranu informacije radi navođenja napada. Među mogućim metama navedenim u izveštaju pominje se objekat CIA-e u glavnom gradu Saudijske Arabije. Istovremeno, CNN napominje da se mišljenja američkih zvaničnika razlikuju kada je reč o značaju ruske pomoći.
Ranije je objavljeno da Rusija pruža Iranu obaveštajne podatke radi suprotstavljanja američkim vazdušnim udarima i poboljšanja preciznosti iranskih napada.
Predsednik Volodimir Zelenski je takođe izjavio da Rusija dostavlja Iranu satelitske snimke američkih vojnih objekata u regionu Persijskog zaliva.
militarnyi.com
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