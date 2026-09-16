PAZITE AKO DELITE VOŽNJU: Stigle prve kazne za korišćenje aplikacije BlaBlaCar - iznosi i do 150.000 dinara

DOMAĆI prekršajni sudovi navodno već su doneli više presuda zbog nezakonitog obavljanja prevoza preko popularne aplikacije BlaBlaCar.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Iako je ova platforma namenjena deljenju troškova putovanja, važeći Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ne prepoznaje eksplicitno deljeni prevoz, pa se na vozače primenjuju opšte odredbe o javnom prevozu.

Kada nastaje prekršaj i kolike su kazne?

Prema zakonskim propisima, prekršaj "nezakonitog obavljanja prevoza" čini osoba koja nema svojstvo prevoznika ukoliko prevoz obavlja dva ili više puta u toku dneva, nedelje ili meseca na relaciji gde postoji javni prevoz, ili ako ukrcava i iskrcava putnike na autobuskim stajalištima.

Da bi vozač ušao u zonu prekršajne odgovornosti, dovoljno je da ispunjava bilo koji od sledećih uslova:

Usluga prevoza je naplaćena.

Prevoz se obavlja na relaciji na kojoj već postoji linijski prevoz.

Vožnja se zakazuje na osnovu javnog oglašavanja.

U vozilu se nalazi više od pet putnika ili se obavlja prevoz "od vrata do vrata".

Vozač nije u stanju da samostalno snosi troškove putovanja.

Propisane novčane kazne za ovaj prekršaj kreću se od 50.000 do 150.000 dinara, što je u praksi sučavanja već primenjivano.

Kako inspekcija kontroliše vozače?

Nadležni inspektori i ovlašćena službena lica u praksi zaustavljaju vozila koja su vožnju prethodno oglasila putem aplikacije. Kazne se ne naplaćuju na licu mesta, već se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pred sudom, pri čemu je teret dokazivanja nezakonitog prevoza na samoj inspekciji.

Rešenje u razgraničenju privatnog i komercijalnog prevoza

Pravni stručnjaci ističu da postoje neregistrovani prevoznici koji zloupotrebljavaju platformu radi sticanja profita. Kao rešenje predlaže se zakonsko definisanje pojma deljenog prevoza i njegovo odvajanje od javnog prevoza - po ugledu na praksu u zemljama poput Francuske, gde je to definisano kao nekomercijalna podela troškova već planiranog putovanja.

(Biznis.rs)