SKANDAL TRESE REGION! Čuveni fudbaler javno podržao OVK zločince nakon presude u Hagu!

Specijalizovano veće Kosova u Hagu osudilo je danas četvoricu lidera tzv. OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji AP KiM i Albanije.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Specijalizovana veća Kosova – Srpski Live

Hašim Tači i Jakup Krasnići prvostepeno su osuđeni na jedinstvene kazne zatvora od po 25 godina zatvora, Veselji na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina, a Seljimi na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina zatvora.

Tačiju su najpre izrečene pojedinačne kazne zatvora za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode od 15 godina, za ratni zločin surovog postupanja od četiri godine, za ratni zločin mučenje od 20 godina i za ratni zločin ubistvo od 23 godine, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 25 godina.

Krasnićiju su izrečene pojedinačne kazne zatvora za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode od 15 godina, za ratni zločin strogog postupanja od četiri godine, za ratni zločin mučenje od 20 godina i za ratni zločin ubistva od 23 godine, te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 25 godina.

Veselji je za ratni zločin protivzakonitog ili proizvoljnog hapšenja ili lišenja slobode osuđen na 10 godina, za ratni zločin surovog postupanja na tri godine, za ratni zločin mučenje na 13 godina i za ratni zločin ubistvo na 16 godina, te mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora od 18 godina.

Foto: M.Vukadinović

Stigla i reakcija iz Tirane. Među prvima se oglasio bivši kapiten fudbalske reprezentacije Albanije, Lorik Cana. On je na svom Instagram profilu podelio skandaloznu objavu sa logotipom OVK i zastavom Albanije u pozadini.

Podsećanja radi, Lorik Cana je bivši fudbalski reprezentativac Albanije, rođen u Prištini. Tokom bogate karijere nastupao je za poznate evropske klubove kao što su Pari Sen Žermen, Marselj, Sanderlend, Galatasaraj, Lacio i Nant. Za nacionalni tim Albanije upisao je 94 nastupa i dugo nosio kapitensku traku.

Foto: Printskrin

Cana je odrastao van domovine, boraveći u Austriji, Hrvatskoj, Turskoj i Švajcarskoj, gde je u ekipi Lozane proveo najveći deo omladinske karijere.

U centru pažnje regionalne javnosti našao se i u oktobru 2014. godine, tokom prekinute utakmice između Srbije i Albanije u Beogradu. Cana je tada bio jedan od najratobornijih učesnika u sukobu koji je izbio nakon što je iznad stadiona Partizana pušten dron sa zastavom takozvane "Velike Albanije".





