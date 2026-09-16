Najskuplji fudbaler u istoriji lige! Saša Zdjelar ima novi klub

Bivši fudbaler Partizana, Saša Zdjelar, novi je fudbaler jermenske Noe.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema navodima tamošnjih medija, Saša Zđelar je činom potpisivanja postao najvredniji fudbaler ikada koji će zaigrati u prvenstvu Jermenije. Njegova tržišna vrednost procenjena je na 2.500.000 evra i po tome je apsolutni rekorder.

- Novi rekord u jermenskom fudbalu. Srpski vezista Saša Zđelar potpisao je ugovor sa Noom. Zđelar je profesionalnu karijeru započeo u otadžbini, u OFK Beogradu. Godine 2015. prešao je u grčki Olimpijakos, sa kojim je osvojio titulu prvaka Grčke. Tokom karijere, Saša je nastupao i za špansku Majorku, srpski Partizan, kao i za moskovski CSKA i Zenit. Sa Partizanom je dvaput osvojio Kup Srbije, a sa CSKA dvaput Kup Rusije. Zđelar je 2015. godine postao svetski prvak sa reprezentacijom Srbije do 20 godina. Ovaj vezista je takođe zabeležio devet nastupa za seniorsku reprezentaciju Srbije. Saša Zđelar će u Noi nositi dres sa brojem 16. Dobro došao, Saša. Želimo ti puno uspeha u našem klubu - precizirali su iz Jerevana.