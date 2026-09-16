Zbog ovoga bi Srbija mogla biti izbačena sa Evropskog prvenstva!
Put Srbije do završnice Evropskog prvenstva – od potencijalne katastrofe do idealnog rivala!
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nalazi se u prelomnom delu grupne faze Evropskog prvenstva. Naši momci u preostalim mečevima sami kroje svoju sudbinu, a primarni i najvažniji korak na tom putu jeste predstojeći susret protiv selekcije Danske.
Ukoliko izabranici našeg tima ostvare trijumf, ne samo da će osigurati siguran plasman u osminu finala, već im je i matematički zagarantovana najmanje treća pozicija u grupi C.
Matematika i kalkulacije u grupi su izuzetno stroge. Nakon Danske, Srbiju očekuje meč protiv Belgije gde bi se direktno odlučivalo o sjajnom drugom mestu na tabeli. Prilikom bodovanja, od presudnog značaja biće to da naši odbojkaši pobede ostvare bez igranja petog seta (taj-brejka).
Pobeda od 3:2 donosi bod manje u odnosu na maksimalne trijumfe (3:0 ili 3:1), što na kraju može napraviti drastičnu razliku u konačnom rasporedu. S druge strane, crni scenario i potpuna eliminacija pre osmine finala su teoretski mogući, ali svedeni na minimum – to bi se desilo samo ako Srbija izgubi oba meča, a Estonija napravi senzaciju i maksimalnim rezultatima dobije svoje preostale duele.
Tri moguća puta u osmini finala: Od Italije do Slovenije
Konačna pozicija u grupi direktno određuje težinu protivnika u prvoj rundi nokaut faze:
Četvrto mesto (Katastrofalan scenario): Ukoliko Srbija prođe dalje sa najlošije pozicije, u osmini finala će najverovatnije ići na moćnu Italiju. Italijani su domaćini grupe A, apsolutno dominiraju na turniru i aktuelni su šampioni sveta iz 2025. godine, pa bi ovaj duel predstavljao pretežak zadatak i ravan je katastrofi za naše ambicije.
Treće mesto (Realan scenario): Ovo je varijanta u kojoj Srbija pobeđuje Dansku, ali doživljava poraz od Belgije. U tom slučaju, srpski tim bi igrao protiv drugoplasirane ekipe iz grupe A, odnosno pobednika direktnog duela Češke i Slovenije. Prognoze kažu da će to biti Češka, s obzirom na to da Slovence u poslednjem kolu čeka skoro nemoguća misija protiv Italije.
Drugo mesto (Najpoželjniji scenario): Ako naši momci ostvare maksimalne pobede u oba preostala meča, zauzeće fenomenalno drugo mesto u grupi C,. To nam donosi znatno lakšeg rivala u osmini finala, gde bi nam na megdan najverovatnije izašla Slovenija. S obzirom na to da grupu C predvodi Finska, duel sa četvrtoplasiranim timom te grupe je nemoguć, pa sve ostaje u rukama srpskih odbojkaša.
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