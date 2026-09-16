De Zerbi ne gubi nadu: Težak je trenutak, bićemo jači, verujem u igrače!
TOTENHEM je nastavio sa lošim igrama, ali ako je za utehu postigao je prvi gol ove sezone. "Pevci" su poraženi u Liga kupu od Liverpula sa 3:1, a trener kluba iz Londona, Roberto de Zerbi ne gubi nadu da će se stvari uskoro popraviti.
Raduje ga ono što je video na "Enfildu". Njegova ekipa je uputila čak 17 utakmica ka golu, ali rezultat je jedino merilo.
- Moramo češće da šutiramo, moramo da šutiramo bolje, moramo bolje da realizujemo čiste šanse. Žao nam je zbog rezultata, razočarani smo i frustrirani. Mislim da je rezultat nepravedan, ali moramo to da prihvatimo i da budemo jači od ovog nesrećnog trenutka. Iskren sam – prema sebi i prema vama – i smatram da u ovih pet-šest utakmica definitivno nismo imali sreće: protiv Njukasla, Evertona, pa čak i Notingema, kao i protiv Liverpula. Mnogo je tu faktora u pitanju, kod prvog primljenog gola nismo se dobro branili, a kod drugog smo mogli bolje da reagujemo preko Gakpa. Ipak, moramo da shvatimo da li smo na pravom putu ili ne, kada gledam igru – posebno u poslednje tri ili četiri utakmice, ili možda do 60. minuta protiv Njukasla – mislim da jesmo na pravom putu - rekao je De Zerbi.
Ubeđen je da će Totenhem uskoro biti pravi.
- Verujem u svoje igrače, imam veliko poverenje i visoko mišljenje o njima. Kada konačno "kliknemo" i počnemo da pobeđujemo, mislim da ćemo uživati sa ovim igračima jer poseduju neverovatan kvalitet. Pogledajte samo igrače kao što su Marmuš, Savio, Kudus, Lukas Bergval, Mateus Fernandeš, Robertson, a ne zaboravite ni Pedra Pora. Tu je i Solanke – on je vrhunski igrač. Težak je ovo trenutak, ali moramo biti jači, što bolje se pripremiti za narednu utakmicu protiv Vile i pronaći taj pravi ritam - zaključio je italijanski stručnjak.
"Pevci" su osvojili dva boda iz tri utakmice u Premijer ligi, ali nisu postigli nijedan gol - Njukasl (0:2), Notingem Forest (0:0) i Everton (0:0).
Priliku da prekinu ovu lošu seriju imaće u subotu od 13.30 časova kada dočekuju Aston Vilu.
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