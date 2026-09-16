De Zerbi ne gubi nadu: Težak je trenutak, bićemo jači, verujem u igrače!

TOTENHEM je nastavio sa lošim igrama, ali ako je za utehu postigao je prvi gol ove sezone. "Pevci" su poraženi u Liga kupu od Liverpula sa 3:1, a trener kluba iz Londona, Roberto de Zerbi ne gubi nadu da će se stvari uskoro popraviti.

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Raduje ga ono što je video na "Enfildu". Njegova ekipa je uputila čak 17 utakmica ka golu, ali rezultat je jedino merilo.

- Moramo češće da šutiramo, moramo da šutiramo bolje, moramo bolje da realizujemo čiste šanse. Žao nam je zbog rezultata, razočarani smo i frustrirani. Mislim da je rezultat nepravedan, ali moramo to da prihvatimo i da budemo jači od ovog nesrećnog trenutka. Iskren sam – prema sebi i prema vama – i smatram da u ovih pet-šest utakmica definitivno nismo imali sreće: protiv Njukasla, Evertona, pa čak i Notingema, kao i protiv Liverpula. Mnogo je tu faktora u pitanju, kod prvog primljenog gola nismo se dobro branili, a kod drugog smo mogli bolje da reagujemo preko Gakpa. Ipak, moramo da shvatimo da li smo na pravom putu ili ne, kada gledam igru – posebno u poslednje tri ili četiri utakmice, ili možda do 60. minuta protiv Njukasla – mislim da jesmo na pravom putu - rekao je De Zerbi.

Ubeđen je da će Totenhem uskoro biti pravi.

- Verujem u svoje igrače, imam veliko poverenje i visoko mišljenje o njima. Kada konačno "kliknemo" i počnemo da pobeđujemo, mislim da ćemo uživati sa ovim igračima jer poseduju neverovatan kvalitet. Pogledajte samo igrače kao što su Marmuš, Savio, Kudus, Lukas Bergval, Mateus Fernandeš, Robertson, a ne zaboravite ni Pedra Pora. Tu je i Solanke – on je vrhunski igrač. Težak je ovo trenutak, ali moramo biti jači, što bolje se pripremiti za narednu utakmicu protiv Vile i pronaći taj pravi ritam - zaključio je italijanski stručnjak.

"Pevci" su osvojili dva boda iz tri utakmice u Premijer ligi, ali nisu postigli nijedan gol - Njukasl (0:2), Notingem Forest (0:0) i Everton (0:0).

Priliku da prekinu ovu lošu seriju imaće u subotu od 13.30 časova kada dočekuju Aston Vilu.

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