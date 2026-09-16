ČUVENI AS OPLEO PO PARTIZANU: Postali smo parodija od kluba, svako može da nas nakanta! U moje vreme bi Seka išamarali

Proslavljeni srpski fudbaler bez milosti udario na svoje crno-bele.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Najteži period u istoriji FK Partizan izaziva šok i nevericu kod bivših prvotimaca, a čuveni Ljubomir Vorkapić (59) je bez dlake na jeziku opleo po voljenom klubu.

Nekada sjajni napadač, koji je pored kluba iz Humske ostavio dubok trag i u Vojvodini, osvrnuo se na dešavanja u novoj sezoni i nedavnom derbiju odigranom na stadionu JNA. Novosađani su u 9. kolu Superlige savladali "parni valjak" sa 3:2 (0:2) i tako zadržali korak za liderom Crvenom zvezdom, dok je ekipa Saše Ilića (48) zakucana za dno tabele.

Samo dve pobede, jedan remi i čak pet poraza, uz osvojenih sedam bodova, učinak je Beograđana ove sezone, što je ispod svih očekivanja javnosti i navijača.

- Vojvodina ima bolji tim od Partizana i to se vidi. "Lale" su podigle budžet, ovog leta su mnogo potrošli na igrače i sada su zaista ozbiljan tim za našu ligu. Ovo su moji klubovi i dok mi je zbog Voše drago, zbog crno-belih me srce boli. Onakva igra u prvom poluvremenu, da ti dopustiš da neko dominira na tvom stadionu, pred tvojim navijačima, to je ispod svakog nivoa - kaže Vorkapić za portal "Mocart sport".

Foto: Printskrin Youtube/Wish&Go Ljubomir Vorkapić

Legendarni golgeter rođen u Osijeku ne može da prihvati da je srpski velikan na samom začelju i da rasipa bodove gde god da stigne.

- Partizan se bori za opstanak, nazovimo stvari pravim imenom. Svi se slade kad treba da igraju protiv njega. Evo, u sledećem kolu gostuje u Surdulici. Pa, Zvezda nije uspela da pobedi tamo, ko garantuje da će ovakav Partizan uspeti - poručuje Vorkapić, pa dodaje:

- Postali smo parodija od kluba, svi iz Superlige gledaju da ga nakantaju kad ga sretnu na terenu. Počeli su da nas sažaljevaju, što je meni kao navijaču najveće poniženje. Kad mi zvezdaš u kafiću kaže: "Ej, navijao sam za vas protiv Vojvodine". Dođe mi da zaplačem. Znam da je sada je najlakše pljuvati, ja to ne želim, niti to radim, ali urgiram da nešto mora da se promeni. Ovako više ne može, napravljena je lakrdija od jednog od najvećih klubova na ovim prostorima.

FOTO: FK Partizan Demba Sek na meču sa Vojvodinom

Proslavljeni as je u moru igrača posebno izdvojio partije i ponašanje Dembe Seka (25).

- Partizan nema igrače, nekog jasnog lidera. Možda trojica-četvorica iz aktuelnog tima mogu da iznesu ozbiljnu sezonu, kod ostalih to ne vidim. Pritom, nema ni sistema. Eto, recimo Sek donese više štete nego koristi. Da je igrao u mojoj generaciji, već bi odavno dobio batine, ne bi bio sa nama uopšte u grupi. Jednom bi mu se skrenula pažnja, da nije sam na terenu, da treba da igra za tim, a već sledeći put bi mu neko nalupao šamare u svlačionici. Da je kod Ivice Osima odavno bi bio na tribinama - objašnjava Vorkapić.

Popularni Ljuba nije poštedeo ni rukovodstvo na čelu sa predsednikom Rasimom Ljajićem (62). Pogotovo zbog načina na koji je svoju misiju u Humskoj završio potpredsednik za sportski sektor Predrag Mijatović (57).

- Ovo je prevršilo svaku meru i predstavlja sramotu za sve nas koji smo nosili dres Partizana. Nemam reči. Kakvo je poniženje da na Skupštini više glasova dobije Milka Forcan od jednog Predraga Mijatovića? Da jednog Mijata teraš, koji je radio u Real Madridu, ko ovde koga zaj**ava? Za to neko mora da odgovara, to je krivično delo. Oni koji su u upravi moraju da budu odgovorni za svoje poteze. Ne sme Partizan da bude pretposlednji na tabeli. Ukaljali su ime slavnog kluba. Nema smisla nikakvog, nemam želju više ni da gledam utakmice. Čitava ova situacija me strašno boli i ne samo mene. Ovo je mišljenje 90 posto bivših igrača - zaključuje Vorkapić.