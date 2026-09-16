"Najteže gostovanje protiv Crvene zvezde!" Luka Dončić o Evroligi

NBA zvezda, Luka Dončić, izdvojio je gostovanje Crvenoj zvedi kao najteže u Evroligi zbog atmosfere koje "delije" prave.

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“Verovatno bih rekao Crvena zvezda, ali ne zbog toga kako su se ponašali prema meni. Voleli su me tamo“, rekao je Dončić za SLAM.

Slovenački as posebno pamti gostovanje Reala u dvorani Aleksandar Nikolić u martu 2018. godine. Pri rezultatu 79:79, Dončić je driblingom izbacio Ognjena Dobrića, a potom pogodio trojku iz velike udaljenosti na 0,9 sekundi do kraja za pobedu Madriđana – 82:79.

“Bilo je to uoči Fajnal-fora. Bio je lep potez, a u toj dvorani je veoma teško igrati. Pošto navijam za Zvezdu, razmišljao sam da li uopšte treba da slavim. Nisam slavio, ali je to svakako bio lep trenutak“, prisetio se Dončić.