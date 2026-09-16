"Najteže gostovanje protiv Crvene zvezde!" Luka Dončić o Evroligi
NBA zvezda, Luka Dončić, izdvojio je gostovanje Crvenoj zvedi kao najteže u Evroligi zbog atmosfere koje "delije" prave.
“Verovatno bih rekao Crvena zvezda, ali ne zbog toga kako su se ponašali prema meni. Voleli su me tamo“, rekao je Dončić za SLAM.
Slovenački as posebno pamti gostovanje Reala u dvorani Aleksandar Nikolić u martu 2018. godine. Pri rezultatu 79:79, Dončić je driblingom izbacio Ognjena Dobrića, a potom pogodio trojku iz velike udaljenosti na 0,9 sekundi do kraja za pobedu Madriđana – 82:79.
“Bilo je to uoči Fajnal-fora. Bio je lep potez, a u toj dvorani je veoma teško igrati. Pošto navijam za Zvezdu, razmišljao sam da li uopšte treba da slavim. Nisam slavio, ali je to svakako bio lep trenutak“, prisetio se Dončić.
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