Košarka

"Najteže gostovanje protiv Crvene zvezde!" Luka Dončić o Evroligi

Filip Milošević

16. 09. 2026. u 12:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NBA zvezda, Luka Dončić, izdvojio je gostovanje Crvenoj zvedi kao najteže u Evroligi zbog atmosfere koje "delije" prave.

Најтеже гостовање против Црвене звезде! Лука Дончић о Евролиги

FOTO: Tanjug/ Miloš Milivojević/bs

“Verovatno bih rekao Crvena zvezda, ali ne zbog toga kako su se ponašali prema meni. Voleli su me tamo“, rekao je Dončić za SLAM.

Slovenački as posebno pamti gostovanje Reala u dvorani Aleksandar Nikolić u martu 2018. godine. Pri rezultatu 79:79, Dončić je driblingom izbacio Ognjena Dobrića, a potom pogodio trojku iz velike udaljenosti na 0,9 sekundi do kraja za pobedu Madriđana – 82:79.

“Bilo je to uoči Fajnal-fora. Bio je lep potez, a u toj dvorani je veoma teško igrati. Pošto navijam za Zvezdu, razmišljao sam da li uopšte treba da slavim. Nisam slavio, ali je to svakako bio lep trenutak“, prisetio se Dončić.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine

Best Buy Award potvrdio da Maxi, prema izboru potrošača, pruža najbolju vrednost za novac u kategoriji celokupnog iskustva kupovine