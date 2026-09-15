Košarka

Umro čuveni "Profesor"

М.М.

15. 09. 2026. u 13:17 >> 13:31

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Imao je izuzetnu košarkašku inteligenciju

Умро чувени Професор

FOTO: Promo

Legendarni italijanski košarkaš i jedna od najvažnijih figura evropske košarke pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka, Đanfranko Pjeri, preminuo je u 89. godini, saopštio je Košarkaški savez Italije (FIP).

Pjeri, koji je zbog dioptrijskih naočara koje je nosio tokom utakmica, ali i zbog izuzetne košarkaške inteligencije, dobio nadimak "Profesor", ostavio je neizbrisiv trag u istoriji Olimpije iz Milana.

U klub iz Milana (tadašnji Borleti) stigao je 1955. godine iz rodnog Trsta kao osamnaestogodišnjak i u njemu proveo punih 13 sezona. Sa Olimpijom je osvojio čak devet titula prvaka Italije, a kruna njegove karijere bilo je osvajanje Kupa evropskih šampiona u sezoni 1965/66, što je bio prvi evropski trofej u istoriji ovog kluba. Igračku karijeru završio je u ekipi Gorice, koju je uveo u Seriju A.

"Profesor" je smatran revolucionarom na poziciji plejmejkera. Sa visinom od 191 centimetra, što je za to vreme bila visina centara, kao i izraženim poenterskim sposobnostima, potpuno je transformisao ulogu organizatora igre, koja je do tada bila svedena isključivo na dodavanje lopte.

Sa reprezentacijom Italije nastupio je na dva olimpijska turnira, a najveći uspeh ostvario je na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine, gde su "azuri" zauzeli četvrto mesto.

U Kuću slavnih italijanske košarke uvršten je 2007. godine.

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