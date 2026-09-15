Srpski košarkaš priznao: Opekao sam se u Partizanu, ali Kari Pešić me je nagovorio da izaberem Srbiju

Krilni centar ne krije da je bivši selektor "orlova" odigrao ključnu ulogu.

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Košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević (23) mogao je da bira za koju reprezentaciju će da igra, a na kraju je poslušao savet Svetislava Pešića i izabrao "orlove". Momak rođen u Sijeni imao je opciju i da obuče dres Italije, zbog porekla roditelja mogao je da nastupa za Švedsku, Grčku ili BiH, a poseduje i pasoš Španije, jer je ponikao u Real Madridu.

Ipak, mladi NBA as je otkrio da je prevagnula ljubav prema Srbiji, kao i da je ključnu ulogu u njegovoj odluci imao upravo bivši selektor. Tristan je upravo kod Karija i debitovao za nacionalni tim, a bio je deo ekipe na minulom Evropskom prvenstvu 2025.

Bivši član Partizana je objasnio da se najviše dvoumio zbog perioda provedenog u klubu iz Humske, kada kod tadašnjeg trenera Željka Obradovića (66) za dve sezone nije uspeo da se izbori za značajniju minutažu.

- Meni je oduvek bilo u glavi da igram za Srbiju. Imao sam loše iskustvo u Partizanu, zbog kog sam odlučio da sačekam i da vidim da li ću se vratiti posle svega. Pešić mi je objasnio da su reprezentacija i Partizan totalno drugačiji, da to nisu iste stvari – što je i bila istina. Ta atmosfera… Ti se osećaš dobro u reprezentaciji, bude sve pozitivno i lepo. Ideš na to da osvojiš, da pobediš sve - rekao je Vukčević za portal "Basket njuz".

Photo: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia Tristan Vukčević u dresu Partizana

Krilni centar se prisetio i perioda iz detinjstva, kada je pomno pratio sve mečeve državnog tima.

- Sećam se jedne utakmice, igrali smo protiv Argentine. Išao sam u školu, mislim da mi je to bio drugi dan nastave. Sećam se da nisam otišao na čas kako bih gledao, ali uhvatili su me. U školi nisam čuo ni reč, već su odmah zvali Real i rekli im: "Ovaj se nije ni pojavio na času, bio je u biblioteci i gledao košarku". Kada sam izašao iz autobusa video sam dvojicu direktora iz kluba pred sobom, odmah sam znao da sam nagrabusio - priznao je Vukčević, a potom dodao:

- Nikad neću zaboraviti ni onaj duel sa Amerikom na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. To je najbolja utakmica koju sam gledao u životu. Ušao sam u televizor, vrištao i drao se do te mere da su komšije kucale na vrata da vide šta se dešava, da li sam okej.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Vukčević igrao za Srbiju na Evrobasketu 2025.

Ipak, ne krije naš reprezentativac da je imao ozbiljne pregovore sa ljudima iz grčke košarke.

- U tom periodu sam pričao sa njihovim selektorom, koji je pokušavao da me nagovori da igram za Grčku. Odrastao sam u Atini, ali na kraju sam mu rekao da se ipak osećam kao Srbin. Prezime mi je Vukčević, tata mi je igrao za našu zemlju. To što sam odrastao u Grčkoj ne znači da sam Grk. Smatram da je najbitnije šta osećaš i da li imaš želju da se boriš za dres koji nosiš. Tu nemaš neku finansijsku dobit, ne dobijaju se pare, igraš jer voliš. Odmah sam mu rekao da je najrealnija opcija Srbija - podvukao je Vukčević.

I nije se Tristan pokajao zbog svoje odluke, jer su ga Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić i drugovi odmah prihvatili i pomogli mu da se odlično uklopi.

- Super su svi momci. Meni je iskustvo na Evropskom prvenstvu bilo mešovito. Naravno, loše jer smo izgubili od Finske u osmini finala, što niko nije očekivao. Ali, pored toga, meni je bilo baš lepo sa ekipom i Karijem. Atmosfera u timu je fenomenalna, a Pešić mi je jedan od omiljenih trenera s kojima sam radio u karijeri. meni jedan od omiljenih trenera sa kojima sam radio u karijeri. Legenda, baš mi je drag, čujemo se i dalje par puta godišnje. Dao mi je mnogo saveta i mnogo toga me je naučio. Tih mesec dana priprema u Pazovi, sa dva treninga dnevno… Baš mi je pomogao, promenio mi je stil i razmišljanje o košarci - zaključio je Vukčević.