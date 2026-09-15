Srpski košarkaš priznao: Opekao sam se u Partizanu, ali Kari Pešić me je nagovorio da izaberem Srbiju
Krilni centar ne krije da je bivši selektor "orlova" odigrao ključnu ulogu.
Košarkaš Vašingtona Tristan Vukčević (23) mogao je da bira za koju reprezentaciju će da igra, a na kraju je poslušao savet Svetislava Pešića i izabrao "orlove". Momak rođen u Sijeni imao je opciju i da obuče dres Italije, zbog porekla roditelja mogao je da nastupa za Švedsku, Grčku ili BiH, a poseduje i pasoš Španije, jer je ponikao u Real Madridu.
Ipak, mladi NBA as je otkrio da je prevagnula ljubav prema Srbiji, kao i da je ključnu ulogu u njegovoj odluci imao upravo bivši selektor. Tristan je upravo kod Karija i debitovao za nacionalni tim, a bio je deo ekipe na minulom Evropskom prvenstvu 2025.
Bivši član Partizana je objasnio da se najviše dvoumio zbog perioda provedenog u klubu iz Humske, kada kod tadašnjeg trenera Željka Obradovića (66) za dve sezone nije uspeo da se izbori za značajniju minutažu.
- Meni je oduvek bilo u glavi da igram za Srbiju. Imao sam loše iskustvo u Partizanu, zbog kog sam odlučio da sačekam i da vidim da li ću se vratiti posle svega. Pešić mi je objasnio da su reprezentacija i Partizan totalno drugačiji, da to nisu iste stvari – što je i bila istina. Ta atmosfera… Ti se osećaš dobro u reprezentaciji, bude sve pozitivno i lepo. Ideš na to da osvojiš, da pobediš sve - rekao je Vukčević za portal "Basket njuz".
Krilni centar se prisetio i perioda iz detinjstva, kada je pomno pratio sve mečeve državnog tima.
- Sećam se jedne utakmice, igrali smo protiv Argentine. Išao sam u školu, mislim da mi je to bio drugi dan nastave. Sećam se da nisam otišao na čas kako bih gledao, ali uhvatili su me. U školi nisam čuo ni reč, već su odmah zvali Real i rekli im: "Ovaj se nije ni pojavio na času, bio je u biblioteci i gledao košarku". Kada sam izašao iz autobusa video sam dvojicu direktora iz kluba pred sobom, odmah sam znao da sam nagrabusio - priznao je Vukčević, a potom dodao:
- Nikad neću zaboraviti ni onaj duel sa Amerikom na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. To je najbolja utakmica koju sam gledao u životu. Ušao sam u televizor, vrištao i drao se do te mere da su komšije kucale na vrata da vide šta se dešava, da li sam okej.
Ipak, ne krije naš reprezentativac da je imao ozbiljne pregovore sa ljudima iz grčke košarke.
- U tom periodu sam pričao sa njihovim selektorom, koji je pokušavao da me nagovori da igram za Grčku. Odrastao sam u Atini, ali na kraju sam mu rekao da se ipak osećam kao Srbin. Prezime mi je Vukčević, tata mi je igrao za našu zemlju. To što sam odrastao u Grčkoj ne znači da sam Grk. Smatram da je najbitnije šta osećaš i da li imaš želju da se boriš za dres koji nosiš. Tu nemaš neku finansijsku dobit, ne dobijaju se pare, igraš jer voliš. Odmah sam mu rekao da je najrealnija opcija Srbija - podvukao je Vukčević.
I nije se Tristan pokajao zbog svoje odluke, jer su ga Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić i drugovi odmah prihvatili i pomogli mu da se odlično uklopi.
- Super su svi momci. Meni je iskustvo na Evropskom prvenstvu bilo mešovito. Naravno, loše jer smo izgubili od Finske u osmini finala, što niko nije očekivao. Ali, pored toga, meni je bilo baš lepo sa ekipom i Karijem. Atmosfera u timu je fenomenalna, a Pešić mi je jedan od omiljenih trenera s kojima sam radio u karijeri. meni jedan od omiljenih trenera sa kojima sam radio u karijeri. Legenda, baš mi je drag, čujemo se i dalje par puta godišnje. Dao mi je mnogo saveta i mnogo toga me je naučio. Tih mesec dana priprema u Pazovi, sa dva treninga dnevno… Baš mi je pomogao, promenio mi je stil i razmišljanje o košarci - zaključio je Vukčević.
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