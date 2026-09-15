Košarka

Penzija je završena! Šokantna odluka - vraća se na parket!

Новости онлине/С.С.

15. 09. 2026. u 13:28

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Spektakularan transfer u srpskoj košarci.

Пензија је завршена! Шокантна одлука - враћа се на паркет!

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nekadašnji igrač večitih rivala, Nikola Janković, odlučio je da prekine "penzionerske dane" i ponovo se aktivira na parketu!

Svojevremeni košarkaš Crvene zvezde, a potom i Partizana, kako saznaje "Mocart Sport" pojačaće člana KLS Metalac iz Valjeva, sa željom da pomogne klubu i mladim snagama u toj ekipi.

Odavno se zna da Metalac sarađuje sa regionalnim vicešampionom Partizanom i da će neki junioru crno-beli biti deo valjevskog tima kako bi osetili seniorsku košarku.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Janković je u karijeri prošao kroz sve i svašta. Kao junior je igrao za FMP i Crvenu zvezdu, a onda je seniorski put započeo u Belgiji. Nastupao je za Šarlrou, Vervje Pepinster, Megu, Olimpiju iz Ljubljane, Sakariju, Partizan, Podgoricu, Breogan, FMP i Mahram iz Teherana.

Pored toga što je bio MVP ABA lige, u vitrini ima i tri trofeja Kupa Radivoja Koraća, jedan ABA Superkup, a sa Olimpijom je osvojio prvenstvo i kup Slovenije. Takođe je bio MVP tog kupa. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na U19 Svetskom prvenstvu 2013. godine u Češkoj, sa U20 selekcijom ima bronzu na Evropskom prvenstvu, dok je sa U18 timom osvajao srebrnu (2011) i bronzanu (2012) medalju na Evropskim prvenstvima.

Objavio je kraj karijere 2024. godine, ali se posle dve godine vraća profesionalnoj košarci. Ima 32 godine i i te kako i dalje ima šta da ponudi.

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