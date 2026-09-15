On je najgori čovek u NBA ligi! Srbin upro prstom u legendarnog košarkaša
Proslavljeni srpski košarkaški trener Igor Kokoškov podigao je ogromnu prašinu u košarkaškoj javnosti svojim gostovanjem u podkastu „X&O's chat“ kod voditelja Miloša Jovanovića.
Naš stručnjak je otvoreno i bez dlake na jeziku govorio o saradnji sa aktuelnim šefom stručnog štaba Dalas Maveriksa i legendarnim plejmejkerom Džejsonom Kidom, iznevši niz teških optužbi na njegov račun.
Kokoškov je priznao da je Kid bio jedan od njegovih omiljenih igrača čijoj se karijeri divio, ali da je realnost na klupi potpuno drugačija.
- Nemam previše dobro iskustvo ni veliko mišljenje o njemu kao čoveku i treneru. Vodio je dobre timove na svoje ime i reputaciju iz igračke karijere – prvo Bruklin, pa Milvoki sa Janisom, i na kraju Dalas sa Lukom. Sve su to bili projektovani timovi za titulu“, izjavio je Kokoškov.
Srpski trener je otkrio da je glavni problem u Dalasu nastao zbog Kidove sujete i nemogućnosti da prihvati pomoć, iako je Kokoškov imao sjajan odnos sa prvom zvezdom tima, Lukom Dončićem.
- Pričamo, ja mu kažem da imam odnos sa Dončićem, da smo radili zajedno i da mogu da pomognem. Naglasio sam mu: 'Ja ovde ne radim za Luku nego za tebe, to je tvoj tim'. Međutim, njemu to niko nije mogao da objasni. Nešto postoji u njegovoj glavi i privatnom životu“, objasnio je nekadašnji selektor Srbije.
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