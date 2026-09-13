Stranac na klupi superligaša: Zemun ima novog trenera!

ZEMUN se vratio u Superligu Srbije, ali od početka sezone igra veoma loše. Posle osam odigranih utakmica ova ekipa ima samo jedan bod. Zbog loših igara smenjen je trener Milan Kuljić, a poznato je ko ga je nasledio na klupi.

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U pitanju je makedonski stručnjak Đorđi Mojsov koji je tek na startu trenerske karijere i do sad je samo od 2022. godine vodio Tikveš.

Vredi istaći da je 41-godišnji stručnjak sa pomenutom ekipom u sezoni 2023/24 osvojio kup Severne Makedonije.

- Đorđi Mojsov je novi šef stručnog štaba Zemuna! Makedonski stručnjak dolazi sa velikom motivacijom, energijom i jasnom vizijom za dalji razvoj ekipe - piše u saopštenju Zemuna.

Podsetimo, Zemun je jedini bod osvojio na startu sezone protiv Partizana (2:2). Od tad je nanizao čak sedam poraza, uz gol razliku 3:16.

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