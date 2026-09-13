SVETSKA TRGOVINA SE DELI NA BLOKOVE: Kako srednje velike ekonomije mogu da prežive

DO kraja februara 2026. godine, udeo svetske trgovine koja se sprovodi pod uslovima najpovlašćenije nacije pao je na 72%, prema ekonomisti STO koji pišu u martovskim Globalnim trgovinskim izgledima. U 2022. godini više od 80% svetske trgovine robom i dalje se kretalo pod opštim pravilima.

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U julu, generalni direktor STO Ngozi Okonjo-Iveala dodao je drugu cifru: pored toga 72%, još 16% teče pod preferencijalnim uslovima u širem okviru STO, kroz bilateralne i regionalne sporazume izgrađene na istim temeljima. Jaz od 8 do 10 procenata stoga nije multilateralizam koji nestaje. To je merljiv obim trgovine koji se preselio iz opštih normi u bilateralne aranžmane, izuzeća i sektorske režime.

Trošak se već broji. Junski izveštaj Svetskog ekonomskog foruma, Produbljivanje podela, stavlja godišnji trošak geoekonomske fragmentacije svetske ekonomije na 213-307 milijardi dolara i otkriva da dodaje 0,2-0,3 procentnih poena globalnoj inflaciji; u ozbiljnom scenariju, gubici dostižu 6,9 biliona dolara, ili 6,4% globalnog BDP-a.

Detalj koji je važan za Kijev: zemlje izvan glavnih blokova gube znatno više, 10,7% proizvodnje u odnosu na 6,4% na globalnom nivou. U svom julskom ažuriranju Svetskih ekonomskih izgleda, MMF je smanjio prognozu globalnog rasta za 2026. godinu na 3%, navodeći fragmentaciju trgovine među glavnim vetrovima uz geopolitičke tenzije i tanke političke.

Tarife su postale instrument spoljne politike i nadživele sopstvenu pravnu osnovu

2026. je proizveo redak prirodni eksperiment. Dana 20. februara 2026. godine, Vrhovni sud SAD-a, u predmetu Learning Resources v. Trump, ukinuo je tarife "Dan oslobođenja" nametnute u okviru IEEPA-e; Otprilike 166 milijardi dolara već prikupljenih carina postalo je potencijalno povratno. Same tarife nisu nestale.

Lekcija za izvoznika je jednostavnija od pravne arhitekture: osnova se menja, stopa ne. Advokati opisuju sektorske tarife (Sekcije 232 i 301) kao novi sprat, a ne privremenu polugu. Oni su proceduralno izdržljivi, nemaju datum isteka i nadživet će promene administracije.

Nakon što su pregovori propali, tarife su stupile na snagu 22. avgusta 2026. godine, a kanadske protivmere od 15-50% na američku robu usledile su 8. septembra 2026. godine.

PIIE izračunava da ova praksa selektivnog podizanja i snižavanja stopa za pojedinačne partnere trenutno dodiruje oko 11% dvosmerne svetske trgovine robom, što je upravo američki udeo u tome.

Necarinske barijere koštaju više od tarifa

UNCTAD broji otprilike 18,000 novih diskriminatornih mera uvedenih od 2020. godine, sa tehničkim propisima koji utiču na oko 2/3 svetske trgovine. Njegov majski pregled izoštrio je tačku: ovo više nije sekundarna linija troškova. Za 88% zemalja, necarinske mere nameću veće troškove izvoza od carina. Same tarife porasle su u 2025. godini za 10% za razvijene ekonomije, 16% za one u razvoju i 18% za najmanje razvijene, raspoređujući teret obrnuto proporcionalno kapacitetu da ga podnese.

Kritični materijali postaju predmet bezbednosnih sporazuma

Od 1. januara 2026. godine, Kina je proširila svoj katalog izvoznih dozvola na jedinjenja samarija, gadolinija i lutecijuma, na srebro i na niz drugih materijala, povrh 7 retkih zemnih elemenata koji se kontrolišu od aprila 2025. godine i kontrole volframa, antimona, galijuma i germanijuma. Režim licenciranja jedva je omekšao nakon majskog samita između Trampa i Sija: uprkos obavezama Pekinga u vezi sa itrom, skandijem i neodimijumom, isporuke kontrolisanih materijala u Japan pale su na nulu u junu.

Dana 31. marta 2026. godine, Naredba Državnog saveta br. 834, Odredbe o bezbednosti industrijskih lanaca i lanaca snabdevanja, dovela je kontrolu izvoza, skrining investicija, bezbednost podataka i protivsankcije u jedinstveni sistem, stvarajući obaveze usklađenosti za svaki entitet pod kineskom jurisdikcijom. Pristup se sada dodeljuje po licenci, a ne po ceni.

Američki odgovor se oblikovao 4. februara 2026. godine. Na Ministarskom sastanku kritičnih minerala, kojem su prisustvovale delegacije iz pedeset četiri zemlje i Evropske komisije, pokrenut je Forum o geostrateškom angažmanu resursa (FORGE) koji je zamenio Partnerstvo za bezbednost minerala, potpisano je jedanaest novih bilateralnih okvira i memoranduma, a najavljen je i projekat Vault: strateška zaliha u vrednosti od 12 milijardi dolara, od čega je 10 milijardi dolara najveći zajam u istoriji američke izvozno-uvozne banke i Otprilike 2 milijarde dolara je privatni kapital.

To više nisu komercijalni ugovori. To su paketi u kojima su finansiranje, dozvole, obaveze preuzimanja, garancije cena i politička lojalnost spojeni u jedan dokument.

Srednje velike ekonomije grade strategiju za život između blokova

Diverzifikacija tržišta ima granicu, iza koje vam je potrebna diverzifikacija proizvoda. Ove godine je dodao drugo ograničenje: diverzifikacija ne vredi ništa bez rute. Tehnička usklađenost, što znači CBAM, sledljivost porekla i zaštita intelektualne svojine, postala je oblik pristupa skuplji od tarifa. Za 88% zemalja, to je sada bukvalno tačno.

Članstvo u klubovima kao što su FORGE ili odbrambeni okviri EU sve više zamenjuju multilateralna pravila, što čini mesto za stolom vrednim svoje cene.

Fragmentacija ne ostavlja ekonomije srednje veličine udobnim mestom. Međutim, nagrađuje one koji nude blokovima ono što im nedostaje, i kažnjava one koji nude ono što blokovi već proizvode u višku.

(The Gaze)