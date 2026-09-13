I PRODAJE I TRIJUMFI: Francuski klubovi inkasirali 1,33 milijardi od transfera

Francuski fudbal trgovao je ovog leta kao nikada ranije.

Foto: Goran Čvorović

Klubovi prve lige inkasirali su rekordnih 1,33 milijarde evra od transfera, dok su za pojačanja potrošili oko 600 miliona. U kasi im je tako ostao pozitivan saldo od čak 730 miliona evra.

Iza impresivne računice postavilo se pitanje da li su francuski klubovi, pritisnuti finansijskim teškoćama i padom prihoda od televizijskih prava, prodajom najboljih igrača i sportski profitirali, ili su istovremeno oslabili konkurentnost na međunarodnoj sceni.

Prvi evropski test dao je zanimljiv, ali još preuranjen odgovor. Od tri francuska predstavnika koji su protekle sedmice izašli na teren u Ligi šampiona, dva su pobedila. PSŽ je deklasirao Slovan iz Bratislave sa 6:1, Lans je slavio u Pragu protiv Slavije sa 3:2, dok je Lil kod kuće izgubio od Betisa sa 3:2.

Kupoprodajni efekat je naročito izražen kod Parižana. PSŽ je ovog leta postao jedan od najvećih evropskih prodavaca. Bredli Barkola otišao je u Liverpul za čak 145 miliona evra sa bonusima, Gonsalo Ramos prešao je u Milan, a klub su napustili i Ibrahim Mbaje, Kang-in Li i Randal Kolo Muani. Parižani su prodajom inkasirali više od 330 miliona evra.

Barkola je bio najbolji strelac prošlog prvenstva i to će svakako biti hendikep. Ali, PSŽ ima ogroman rezervoar vanserijskih igrača, pa to ne bi trebalo da predstavlja nenadoknadiv gubitak. Uostalom, novajlija Fernan Tores već je pokazao da ne treba brinuti za to ko će postizati golove. "Sveci" mogu sebi da dopuste i takav luksuz da im reprezentativci budu rezerve, pa na kraju i višak u sastavu. Što se ostalih prodatih igrača tiče, nijedan nije bio ključni prvotimac, dok je Muani već bio na pozajmici.

Rezultati zasad daju šarenu sliku. Aktuelni francuski i evropski šampion osvojio je samo dva boda u prva tri prvenstvena kola, remiziravši s Renom i Lilom i izgubivši kod kuće od Monaka. Strateg Luis Enrike je priznao da je, ako se gledaju samo rezultati, početak katastrofalan, ali smatra da njegov tim po prikazanoj igri zaslužuje više. A onda je došla Evropa i ubedljivih 6:1 protiv Slovana.

Kod drugih francuskih klubova rizik rasprodaje je bio veći. Lil je Ajuba Buadija prodao Mančester sitiju za 100 miliona evra, a Matijasa Fernandeza-Parda Njukaslu za još 65 miliona. U prvom evropskom ispitu Betis je odneo sva tri boda sa severa Francuske.

I Lans je ostao bez nekoliko važnih igrača. Mamadu Sangare otišao je u Brentford za oko 48 miliona evra, a klub su napustili i Malang Sar, Adrijen Tomason i Vesli Said. Ipak, vicešampion Francuske je novu evropsku avanturu otvorio velikom pobedom u Pragu, izvojevanu u poslednjim sekundama.

Ako je suditi po početnom testu, dve pobede u prve tri međunarodne utakmice govore da je pazar od 1,33 milijarde bio uspešan. Ali, dugoročna računica može da bude složenija.