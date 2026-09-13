PROMENA VREMENA OD PONEDELJKA: Dan počinje suvo, a uveče nas očekuju pljuskovi
PROLAZNO naoblačenje koje će u ponedeljak, 14. septembra, ujutru i pre podne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširiće se i na ostale krajeve, dok će se najniža temperatura kretati od sedam do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.
Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve nase zemlje, a vetar će biti slab i umeren, severozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
U Beogradu će sutra biti umereno oblačno uz postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 12 do 14 C, a najviša dnevna biće oko 24 stepena.
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 21. septembra, jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29 stepeni. Tokom dana biće promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana suvo.
Samo se u utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i subotu, prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.
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