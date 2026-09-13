Društvo

PROMENA VREMENA OD PONEDELJKA: Dan počinje suvo, a uveče nas očekuju pljuskovi

V.N.

13. 09. 2026. u 12:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PROLAZNO naoblačenje koje će u ponedeljak, 14. septembra, ujutru i pre podne zahvatiti Vojvodinu, zapadnu i i jugozapadnu Srbiju, tokom dana proširiće se i na ostale krajeve, dok će se najniža temperatura kretati od sedam do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.

ПРОМЕНА ВРЕМЕНА ОД ПОНЕДЕЉКА: Дан почиње суво, а увече нас очекују пљускови

Foto: AI/Grok

Kiša i kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom u Vojvodini i jugozapadnoj Srbiji dok će se uveče i tokom noći padavinska zona proširiti i na zapadne i centralne krajeve nase zemlje, a vetar će biti slab i umeren, severozapadni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će sutra biti umereno oblačno uz postepeno povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 12 do 14 C, a najviša dnevna biće oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 21. septembra, jutra će biti sveža, dok će dnevna temperatura biti u okviru prosečnih vrednosti za ovaj period godine, u većini mesta od 23 do 29 stepeni. Tokom dana biće promenljivo sa sunčanim intervalima, u većini dana suvo.

Samo se u utorak pre podne i sredinom dana ponegde očekuje kratkotrajna kiša, a krajem sedmice, u petak i subotu, prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MACURA U ZLAKUSI SA ŽENAMA IZ ARILJA I MAČVANSKOG OKRUGA: Kad se žene povežu, korist ima čitava zajednica (FOTO)
Društvo

0 0

MACURA U ZLAKUSI SA ŽENAMA IZ ARILJA I MAČVANSKOG OKRUGA: "Kad se žene povežu, korist ima čitava zajednica" (FOTO)

MINISTARKA bez portfelja u tehničkom mandatu, zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, Tatjana Macura, sastala se u Zlakusi sa članicama Udruženja "Ružica" iz Arilja i Fondacije "Balans" iz Belotića, u Mačvanskom okrugu, koje zajednički realizuju projekat podržan sredstvima Kabineta ministarke Macure.

13. 09. 2026. u 10:26

I KAD SE NE SLAŽEMO OKO SVEGA, BUDIMO LJUBAZNI JEDNI PREMA DRUGIMA: Ovako je govorio patrijarh Pavle
Društvo

0 0

I KAD SE NE SLAŽEMO OKO SVEGA, BUDIMO LJUBAZNI JEDNI PREMA DRUGIMA: Ovako je govorio patrijarh Pavle

U TRENUCIMA svađe često zaboravimo koliko jedna izgovorena reč može da zaboli. Kada ljutnja nadjača razum, glas postaje sve glasniji, a ljudi koji su nekada bili bliski počinju da se udaljavaju. Upravo o tome govori jedna poučna priča koju je jednom prilikom ispričao patrijarh Pavle i koja nosi jednostavnu, ali snažnu poruku - ne dozvolite da se vaša srca udalje.

13. 09. 2026. u 09:23

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?