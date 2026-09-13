Fudbal

Arteta besan na sudiju: Ovo nije penal ni u jednoj ligi na svetu (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 09. 2026. u 15:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ARSENAL je pobedio Sanderlend sa 2:0 u 4. kolu Premijer lige. Uprkos trijumfu zamerke na suđenje imao je trener "tobdžija" Mikel Arteta.

Артета бесан на судију: Ово није пенал ни у једној лиги на свету (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Glavni arbitar Džon Bruks je u 54. minut dosudio penal za "crne mačke" nakon što je faul napravio Ezri Konsa. Ta odluka se nije svidela španskom stručnjaku.

- To je bio čist džudo zahvat fudbalera Sanderlenda, a ne faul Konse. Pogledao sam snimak 10 puta da bih bio siguran. U fudbalu sam 27 ili 28 godina i ovo nije penal ni u jednoj utakmici, ni u jednom kontekstu i ni u jednoj ligi na svetu - rekao je Arteta.

Sve to se dogodilo kod rezultata 0:0. Penal nije realizovao Enco le Fe. Arsenal je taj promašaj kaznio i trijumfovao golovima Bruna Gimaraisa i Bukaja Sake.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?