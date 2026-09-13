Arteta besan na sudiju: Ovo nije penal ni u jednoj ligi na svetu (VIDEO)
ARSENAL je pobedio Sanderlend sa 2:0 u 4. kolu Premijer lige. Uprkos trijumfu zamerke na suđenje imao je trener "tobdžija" Mikel Arteta.
Glavni arbitar Džon Bruks je u 54. minut dosudio penal za "crne mačke" nakon što je faul napravio Ezri Konsa. Ta odluka se nije svidela španskom stručnjaku.
- To je bio čist džudo zahvat fudbalera Sanderlenda, a ne faul Konse. Pogledao sam snimak 10 puta da bih bio siguran. U fudbalu sam 27 ili 28 godina i ovo nije penal ni u jednoj utakmici, ni u jednom kontekstu i ni u jednoj ligi na svetu - rekao je Arteta.
Sve to se dogodilo kod rezultata 0:0. Penal nije realizovao Enco le Fe. Arsenal je taj promašaj kaznio i trijumfovao golovima Bruna Gimaraisa i Bukaja Sake.
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