Arteta besan na sudiju: Ovo nije penal ni u jednoj ligi na svetu (VIDEO)

ARSENAL je pobedio Sanderlend sa 2:0 u 4. kolu Premijer lige. Uprkos trijumfu zamerke na suđenje imao je trener "tobdžija" Mikel Arteta.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Hodgson

Glavni arbitar Džon Bruks je u 54. minut dosudio penal za "crne mačke" nakon što je faul napravio Ezri Konsa. Ta odluka se nije svidela španskom stručnjaku.

- To je bio čist džudo zahvat fudbalera Sanderlenda, a ne faul Konse. Pogledao sam snimak 10 puta da bih bio siguran. U fudbalu sam 27 ili 28 godina i ovo nije penal ni u jednoj utakmici, ni u jednom kontekstu i ni u jednoj ligi na svetu - rekao je Arteta.

Sve to se dogodilo kod rezultata 0:0. Penal nije realizovao Enco le Fe. Arsenal je taj promašaj kaznio i trijumfovao golovima Bruna Gimaraisa i Bukaja Sake.

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