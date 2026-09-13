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NA POMOLU RASPAD VELIKE BRITANIJE? Lideri Škotske, Velsa i Severne Irske pred važnim sastankom, traži se referendum

В.Н.

13. 09. 2026. u 12:01

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LIDERI Škotske, Velsa i Severne Irske sastaće se u ponedeljak, 14. septembra, u glavnom gradu Velsa, Kardifu, radi planiranja raspada Velike Britanije, a zahtevaće i održavanje referenduma za odvajanje od Ujedinjenog Kraljevstva, objavio je danas londonski "Telegraf".

НА ПОМОЛУ РАСПАД ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ? Лидери Шкотске, Велса и Северне Ирске пред важним састанком, тражи се референдум

Foto: Martijn Heemstra / Alamy / Profimedia

List navodi da će premijeri Škotske, Velsa i Severne Irske koji se zalažu za nezavisnost potpisati "memorandum o razumevanju" na samitu u Kardifu, kojim će zahtevati pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti.

Premijerima Škotske, Velsa i Severne Irske pridružiće se Meri Lu Makdonald, predsednica Šin Fejna i liderka opozicije u Irskoj, a okupiće se u ponedeljak u hotelu sa pet zvezdica "Sent Dejvids".

List navodi da će memorandum obuhvatiti četiri oblasti - ekonomiju, energetiku, Evropu i međunarodnu saradnju i samoopredeljenje.

Sastanak se održava nakon što je britanski premijer Endi Bernam u sredu predložio poslanicima da će odobriti još jedan škotski referendum ako postoji jasan konsenzus o tome.

Samit u Kardifu će se održati dva dana nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi voleo da vidi ujedinjenu Irsku. 

Tokom posete Dablinu u subotu, Tramp je rekao da bi pridruživanje Severne Irske Irskoj bilo "odlična stvar".

Lider Škotske nacionalne partije i premijer Škotske Džon Svini izneo je tvrdnju da se Bernam "suočava sa idejom da će ući u istoriju kao poslednji premijer Ujedinjenog Kraljevstva".

Poraz laburista u Velsu na majskim izborima znači da su sada stranke koje se zalažu za nezavisnost prvi put na vlasti u Škotskoj, Severnoj Irskoj i Velsu.
 

(Tanjug)

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