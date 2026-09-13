Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva! "Orlovi" srušili prvaka Evrope
Basketaši Srbije odmerili su snage sa Litvanijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Nakon produžetka Srbija je slavila 21:19.
Igrao se egal na početku meča. Smenjivale su se selekcije u vođstvu.
Prvu osetniju prednost Srbija je imala sedam minuta do kraja kada je povela 6:3, a onda je Litvanija napravila faul u napadu, što je našoj selekciji dalo dodatan vetar u leđa.
Iskoristio je to Simeunović koji je laganim polaganjem otišla na 7:4.
Usledio je faul koji je Šaulus realizovao, te su se Litvanci ponovo vratili na 7:6.
Penale je imao Stojačić, pogodio je jedno, a onda su se Litvanci vratili na - 8:8, da bi potom Šaulis napravio faul u napadu.
Sorokas i Vajtikus su poenima doneli preokret Litvancima koji su prethodnih nekoliko minuta bili znatno bolji na terenu. Pravili su dosta problema na terenu iz pika Litvanci, a seriju im je prekinuo Simeunović - 10:11.
Igralo se u serijama, dva poena Srbije, pa dva poena rivala, Branković je realizovao dva penala, a potom se probudio Stojaković koji je poentirao - 16:14 bilo je za Srbiju na 2:35 do kraja.
Prilika za preokret bio je momenat rezultatu 16:15, kada je Branković dobrom odbranom doveo Simeunovića u priliku za poene.
Onda je došlo do sudijske odluke koja se nije dopala našim košarkašima. Tvrdio je Nerandžić da je udaren u usnu, a sudije su dosudile dva penala i loptu sa strane za Litvaniju.
Nije im to pomoglo, Stojačić je zakucavanjem kapitalizovao dobru odbranu i zakucao za 18:18. Imao je potom i priliku da reši meč ali je promašio zakucavanje, a Šaulis je pogodio za 18:19.
Fauliran je na dve sekunde do kraja bio Stojačić na šutu za dva. Pogodio je ponovo jedno - 19:19. Na kraju 21:19 za "orlove" koji su tako izbacili aktuelnog šampiona.
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