Košarka

Srbija je u polufinalu Evropskog prvenstva! "Orlovi" srušili prvaka Evrope

Александар Илић
Aleksandar Ilić

13. 09. 2026. u 14:00 >> 14:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Basketaši Srbije odmerili su snage sa Litvanijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Nakon produžetka Srbija je slavila 21:19.

Србија је у полуфиналу Европског првенства! Орлови срушили првака Европе

FOTO: Youtube/FIBA 3x3 Baskeball Channel

Igrao se egal na početku meča. Smenjivale su se selekcije u vođstvu. 

Prvu osetniju prednost Srbija je imala sedam minuta do kraja kada je povela 6:3, a onda je Litvanija napravila faul u napadu, što je našoj selekciji dalo dodatan vetar u leđa. 

Iskoristio je to Simeunović koji je laganim polaganjem otišla na 7:4.

Usledio je faul koji je Šaulus realizovao, te su se Litvanci ponovo vratili na 7:6.  

Penale je imao Stojačić, pogodio je jedno, a onda su se Litvanci vratili na - 8:8, da bi potom Šaulis napravio faul u napadu. 

Sorokas i Vajtikus su poenima doneli preokret Litvancima koji su prethodnih nekoliko minuta bili znatno bolji na terenu. Pravili su dosta problema na terenu iz pika Litvanci, a seriju im je prekinuo Simeunović - 10:11. 

Igralo se u serijama, dva poena Srbije, pa dva poena rivala, Branković je realizovao dva penala, a potom se probudio Stojaković koji je poentirao - 16:14 bilo je za Srbiju na 2:35 do kraja. 

Prilika za preokret bio je momenat rezultatu 16:15, kada je Branković dobrom odbranom doveo Simeunovića u priliku za poene. 

Onda je došlo do sudijske odluke koja se nije dopala našim košarkašima. Tvrdio je Nerandžić da je udaren u usnu, a sudije su dosudile dva penala i loptu sa strane za Litvaniju. 

Nije im to pomoglo, Stojačić je zakucavanjem kapitalizovao dobru odbranu i zakucao za 18:18. Imao je potom i priliku da reši meč ali je promašio zakucavanje, a Šaulis je pogodio za 18:19. 

Fauliran je na dve sekunde do kraja bio Stojačić na šutu za dva. Pogodio je ponovo jedno - 19:19. Na kraju 21:19 za "orlove" koji su tako izbacili aktuelnog šampiona. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?