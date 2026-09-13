TRAMPU SE IZA LEĐA SPREMA SVETSKI PREOKRET? Moćna zemlja koja se graniči sa SAD hoće u EU

KANADSKI premijer Mark Karni želi čvršće veze sa Evropskom unijom i razmatra mogućnost da njegova zemlja postane "pridružena članica" tog bloka, objavio je danas američki list Volstrit džurnal (WSJ).

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EU, koja u prošlosti nije pokazivala fleksibilnost kada je reč o pravilima članstva, otvorena je za ideju da Kanadi dodeli status pridruženog člana koji tek treba da bude definisan, navodi list, pozivajući se na neimenovane zvaničnike Unije i Kanade.

Kanadska ambasada u Briselu i portparoli Evropske komisije nisu odgovorili na posebne zahteve za komentar, prenosi agencija Rojters.

Eskalacija trgovinskog rata Kanade sa Sjedinjenim Američkim Državama ubrzala je strateško okretanje te zemlje ka drugim trgovinskim partnerima. Odnosi Kanade i Vašingtona naglo su se pogoršali nakon što se američki predsednik Donald Tramp vratio u Belu kuću početkom 2025. godine, uz nesuglasice oko trgovine i drugih pitanja, podseća agencija.

Trgovinski spor doveo je do uvođenja carina na prekograničnu trgovinu vrednu desetine milijardi dolara.

Kanada i EU razmatraju načine da omoguće slobodno kretanje kanadske robe, usluga i radnika angažovanih u strateškim lancima snabdevanja, poput energetike, veštačke inteligencije, odbrane i kritičnih minerala, čime bi se, zapravo, pomerila granica EU, navodi Volstrit džurnal.

List dodaje da dve strane takođe razgovaraju o polaganju podvodnih kablova, zajedničkoj izgradnji centara podataka, kapaciteta za skladištenje podataka u "klaudu", kao i novih satelitskih mreža i infrastrukture za transport kanadskih energenata u EU.

Karni je u više navrata razgovarao sa nekoliko lidera EU, a posebno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, o mogućnosti da se Kanađanima omogući da žive i rade u EU bez viza, navodi list, pozivajući se na dva neimenovana zvaničnika upoznata sa situacijom. Sastanak dvojice lidera planiran je za kraj ovog meseca.

Projekat tešnjeg povezivanja Kanade i EU, ipak, nije nimalo jednostavan poduhvat, što je pokazalo i snažno protivljenje ranijem, skromnijem trgovinskom sporazumu, navodi Rojters. Više od decenije nakon postizanja tog sporazuma i devet godina od njegovog privremenog stupanja na snagu, nekoliko zemalja EU ga još nije ratifikovalo.